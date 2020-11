20% de infectados de covid desarrolla trastorno mental, dice estudio

Un estudio de la Universidad de Oxford, el Centro de Investigación Biomédica de Oxford y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (Nihr, por sus siglas en inglés) encontró que la covid-19 tiene un alto impacto en la salud mental del casi 20% (18,1%) de quienes la padecen.

De acuerdo con la revista ‘Lancet Psychiatry’, la investigación contó con una base de, aproximadamente, 70 millones de expedientes de pacientes estadounidenses que contrajeron el virus y se enfermaron. De estos, más de 62.000 casos no tuvieron la necesidad de acudir a un centro médico o quedarse en hospitalización.



(También le puede interesar: Vacuna rusa anticoronavirus tiene eficacia del 92 %, según creadores).



Los resultados fueron claros, según informó ‘The Guardian’: “De cinco pacientes con covid, casi uno afrontó un trastorno psiquiátrico como la ansiedad, la depresión o el insomnio dentro de los tres meses posteriores a la prueba positiva del virus”.

Además, se descubrió que, quienes sean diagnosticados con trastornos mentales antes de resultar positivos para covid, tendrían un 65 % de probabilidad de tener síntomas de la enfermedad (vale resaltar que los principales son tos seca, fiebre y dificultad para respirar) en comparación con otros pacientes.



(Puede leer: Cayó en depresión y perdió su trabajo pero pudo recuperarse).



También dice el estudio que el diagnóstico de demencia en las personas se duplicó tres meses después de dar positivo para covid, en comparación con otras afecciones de salud.

La depresión tiene síntomas como el decaimiento anímico y la baja autoestima. Foto: iStock

Los investigadores tomaron como referencia seis enfermedades: la influenza, una infección de la piel, cálculos biliares, cálculos del tracto urinario, la fractura de un hueso grande y otras afecciones del tracto respiratorio. Esto con el fin de comparar los resultados y comprobar si los problemas psiquiátricos eran producto de la covid-19.



(Vea también: El emotivo mensaje que enfermero grabó antes de morir por covid-19).



‘Lancet Psychiatry’ también informó que “en los tres meses posteriores al diagnóstico de covid-19, el 5,8% de los pacientes tuvo su primer diagnóstico registrado de enfermedad psiquiátrica”.

Mientras que los pacientes con cálculos del tracto urinario (2,5%), con fractura de un hueso grande (2,5%), influenza (2,8%), cálculos biliares (3,2%), infección de la piel (3,3%) y otras afecciones del tracto respiratorio (3,4%) tienen un porcentaje mucho más bajo.



(Además: Los animales salvajes también se contagian de coronavirus?).

El doctor Max Taquet, miembro del equipo clínico y académico del Nihr y uno de los autores del estudio, aseguró a ‘The Guardian’: "Este hallazgo fue inesperado y necesita más investigación. Mientras tanto, tener un trastorno psiquiátrico debe agregarse a la lista de factores de riesgo para contraer la covid-19".

Algunos expertos indican que, por ahora, no se puede concluir que hay una relación médica entre la covid-19 y las afecciones cerebrales. Foto: iStock

Otro investigador que se unió a la petición de Taquet con respecto a investigar más el tema fue Paul Harrison, profesor de psiquiatría en la Universidad de Oxford y quien le afirmó al citado medio que algunos factores influyentes, como “antecedentes socioeconómicos, tabaquismo o uso de drogas”, no fueron incluidos en el estudio.



(Puede leer: ‘La ansiedad y depresión son reales, no tengan miedo de aceptarlas’).



Además, “existe la posibilidad de que el entorno estresante general de la pandemia esté jugando un papel”, agregó Harrison a ‘The Guardian’, declarando que los hallazgos del estudio no son concluyentes, teniendo en cuenta que no se tomaron variables como el estatus socioeconómico o el acceso a la salud antes de la pandemia.

Existe la posibilidad de que el entorno estresante general de la pandemia esté jugando un papel FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, David Curtis, profesor honorario de la Universidad Queen Mary, de Londres, quien no participó en el estudio, aseveró que estos hallazgos podrían haber sido resultado del estado de ánimo de los pacientes al enterarse de que podrían enfermarse gravemente por tener coronavirus, además del período de aislamiento que, probablemente, tuvieron que afrontar.



(También lea: ¿Sabe cómo está su nivel de ansiedad? Pruébese con este test).

"En general, los resultados informados parecen ampliamente plausibles, pero no estoy seguro de que tengan implicaciones específicas para los pacientes o los servicios de salud", afirmó.



Tendencias EL TIEMPO