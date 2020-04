'Los tapabocas ayudan a evitar la propagación del coronavirus'

Los tapabocas pueden ser efectivos para prevenir la transmisión de coronavirus estacionales y el virus de la influenza de individuos sintomáticos, informó un artículo publicado en la revista Nature Medicine.

La investigación demostró que los tapabocas reducen significativamente la emisión del virus de la influenza en gotitas respiratorias y de coronavirus estacionales en aerosoles.



El estudio, fue llevado a cabo por científicos de la Universidad de Hong Kong y del Centro Colaborador para Epidemiología y Control de Enfermedades Infecciosas de la Organización Mundial de la Salud, entre otros.



Para lograr estos hallazgos, Nancy Leung, de la Universidad de Hong Kong, y sus colegas, reclutaron a 246 personas con presuntas infecciones virales respiratorias para respirar en una máquina, llamada Gesundheit II, y compararon la cantidad relativa de virus en el aliento exhalado con o sin una máscara facial.



Los autores encontraron que en 111 personas con infecciones por coronavirus y virus de la influenza las máscaras redujeron el virus detectable en gotas respiratorias y en aerosoles.



En contraste, las máscaras no redujeron la emisión de rinovirus.



No obstante el valor de sus hallazgos, los científicos reconocieron que "aún se necesita más investigación para determinar si los tapabocas pueden prevenir específicamente la transmisión del Sars-CoV-2, que está estrechamente relacionado con los coronavirus estacionales".



Estudios anteriores habían demostrado que las infecciones virales respiratorias, incluidas las causadas por coronavirus, se propagan entre los humanos principalmente a través del contacto cercano.



Sin embargo, no hay evidencia directa de cómo la influenza y los coronavirus se propagan entre los humanos que se encuentran muy cerca, "ya sea por contacto directo, grandes gotas respiratorias o por la respiración del aliento exhalado de otra persona".



Los virus respiratorios también pueden sobrevivir en el medio ambiente y potencialmente propagarse a través del contacto indirecto.



"Las gotas respiratorias más grandes, que caen cerca de la fuente, así como los aerosoles de partículas finas más pequeñas pueden contener virus y causar una transmisión de corto alcance", señalaron los investigadores.



Además, los aerosoles pueden permanecer en el aire por más tiempo y potencialmente transmitir infecciones a distancias más largas, particularmente si se generan a una concentración más alta o si hay poca ventilación.



Las medidas no farmacéuticas, como el distanciamiento social, el lavado de manos, la ventilación y las máscaras faciales, podrían ser medidas importantes para prevenir la transmisión viral.



Aunque se ha sugerido el uso de máscaras faciales como una estrategia para retrasar la transmisión del virus de la influenza, se sabe poco sobre la importancia relativa de esta estrategia en la transmisión de otros virus respiratorios, incluidos los coronavirus estacionales.



UNIDAD DE SALUD