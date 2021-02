Gobierno estudia vacunar a toda la población del Amazonas

El Ministerio de Salud reveló este martes que la instancia asesora para las vacunas, compuesta por expertos y representantes de varias entidades del Estado, planteó que se vacune contra el covid-19 a toda la población del Amazonas.



Lo que se propone, puntualmente, es que se pueda hacer “un bloqueo epidemiológico completo” en esta región, que enfrenta en este momento un importan repunte de casos y muertes probablemente por la circulación de la variante P.1 del Sars-CoV-2, identificada por primera vez en Brasil y que ha mostrado ser más infecciosa.



Cabe recordar que el Amazonas y Vaupés son las únicas regiones del país que no recibirán vacunas del lote de 50.000 dosis de Pfizer que llegó ayer a Colombia, al parecer por no tener preparada la planificación ni dispuesto un ultracongelador para almacenar el biológico.



Sin embargo, el Ministerio de Salud informó que tras el anuncio del despacho de 192.000 mil dosis de vacuna del laboratorio Sinovac hacía Colombia, que estarían llegando al país el sábado 20 de febrero, se analiza si una parte importante de este lote pueda ser dirigido a Leticia, pues no necesita ultrarefrigeración para conservarse.



“Estamos analizando con la Instancia Asesora de Vacunas la posibilidad de hacer una entrega especial a Leticia, por lo que sería una posibilidad interesante para vacunar a la población de la capital del Amazonas”, aseguró el ministro Fernando Ruiz y agregó que la medida también beneficiaria al resto del país al disminuir la posibilidad de propagación de la nueva variante.



Leticia y el Amazonas permanecen bloqueados por vía aérea del resto del país luego de que a mediados de enero se decidió suspender los vuelos para evitar la propagación en el país de la P.1, que ya fue identificada en al menos siete casos locales de covid-19.



La epidemióloga Silvana Zapata explica que el bloqueo epidemiológico completo es una de las estrategias de trabajo comunitario en temas de inmunización y forma parte de las medidas de control en la lucha contra enfermedades prevenibles por vacuna, como sarampión, rubeola e influenza, entre otras.



En concreto, se trata de una vacunación selectiva de susceptibles. “El área a vacunar es definida en función a la situación epidemiológica de la enfermedad, la tasa de ataque, ocurrencia de casos y puede estar limitada a varias manzanas, barrios o un municipio, en torno a la ubicación del caso sospechoso o para el caso de covid-19 una variante circulante”, puntualiza.



En este momento, la población de Leticia, según el censo más reciente, se ubica en 48.000 personas y la del Amazonas en 76.000.



El estudio de seroprevalencia del Instituto Nacional de Salud del año pasado encontró que en una muestra representativa de habitantes de Leticia el 60 por ciento tenían anticuerpos específicos contra el Sars-CoV-2, que indicarían que ya pasaron por una posible infección.



Hasta el momento, se han identificado 4.434 casos de coronavirus y se han confirmado 149 muertes por covid-19 en esta región.



La propuesta del muro epidemiológico ya se había hecho desde enero pasado por autoridades y médicos del Amazonas, quienes pedían que fueran priorizados en la inmunización contra el covid-19 para así impedir la circulación masiva de la variante P.1 en el territorio colombiano.

