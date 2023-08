La experta en salud bucodental de Sanitas en España, Berta Uzquiza, asegura que las situaciones de estrés afectan a la salud bucodental causando problemas como el bruxismo, la gingivitis o el herpes bucal, entre otros.



"En muchas ocasiones la vorágine que se origina en el trabajo provoca que las comidas se produzcan a deshoras, aumentando la ingesta de azúcares, complica el cepillado dental, lo que termina descuidando la higiene bucodental. Si esta rutina se prolonga en el tiempo, lo más común es que se desarrollen enfermedades", señala la odontóloga de Innovación de Sanitas Dental.



Vivir en una situación de estrés constante puede conducir a una alimentación basada en productos procesados compuestos en gran medida por azúcares, los cuales perjudican tanto la salud de las encías como de los dientes.



En este sentido, una carga excesiva de trabajo puede ser el motivo de la fatiga y los desórdenes emocionales causados por este estado de ánimo. De hecho, acorde al Estudio sobre Salud Bucodental realizado por Sanitas en España en 2022, el 70,73 por ciento de los encuestados afirma que el estrés derivado por el trabajo afecta a su salud bucodental.

Quizás uno de los problemas bucodentales más relacionados con el estrés es el bruxismo. Foto: Foto: iStock

Entre los problemas bucales más comunes causados por el estrés se encuentran: el bruxismo, patología que se basa en apretar y/o rechinar los dientes, sometiendo una presión elevada y prolongada en el tiempo, que puede terminar en la fractura del diente; la gingivitis y periodontitis, por el incremento de la placa bacteriana que puede provocar este tipo de enfermedades periodontales; y el herpes labial y aftas, causados por el aumento de cortisol, hormona relacionada con el estrés, que puede alterar el funcionamiento del sistema inmune, factor asociado a la aparición de herpes y aftas orales.



También son frecuentes la sequedad bucal, que es una de las primeras respuestas que emite el cuerpo en situaciones de estrés; y el síndrome de la boca ardiente, patología que se caracteriza por sensación de quemazón y hormigueo en la boca, cursando con alteración del sentido del gusto, se asocia a factores psicológicos como la ansiedad y el estrés.



"Los problemas bucodentales causados por el estrés se desarrollan de manera gradual, es decir, sus consecuencias no se empiezan a notar hasta que están muy avanzadas. Por lo tanto, ante la mínima sospecha de estar sufriendo estrés o cualquier otro problema psicológico, se debe acudir a consulta, ya sea de manera presencial o a través de videoconsulta, con el objetivo de tratar la enfermedad a tiempo y mitigar el impacto que esta pueda tener en la salud mental, física o bucal", concluye el psicólogo de BluaU de Sanitas, Jorge Buenavida Camarero.



Quizás uno de los problemas bucodentales más relacionados con el estrés es el bruxismo. Aunque la relación precisa entre el estrés y el bruxismo no está completamente esclarecida, se cree que existen varios mecanismos que explican por qué el estrés puede generar bruxismo.



Una de las formas en que el estrés puede contribuir al bruxismo es mediante la activación del sistema nervioso central. El estrés puede desencadenar una respuesta de "lucha o huida", resultando en una mayor tensión muscular en todo el cuerpo, incluyendo los músculos de la mandíbula. Esta tensión excesiva puede llevar al rechinamiento y apretamiento de los dientes.



Además, el estrés puede provocar una hiperactividad muscular generalizada en el cuerpo, incluyendo los músculos de la mandíbula. Esta hiperactividad muscular puede manifestarse como bruxismo durante la noche, cuando la persona no tiene control consciente sobre sus acciones.



Otro mecanismo involucra la liberación de neurotransmisores en respuesta al estrés, como la dopamina y la serotonina. Estos neurotransmisores pueden influir en los patrones de movimiento muscular, incluyendo los de la mandíbula, contribuyendo al bruxismo.



El estrés también puede llevar al desarrollo de malos hábitos de comportamiento, como apretar los dientes o morder objetos, aumentando la tensión en los músculos de la mandíbula. Asimismo, emociones intensas como la ansiedad, la ira o la frustración pueden desencadenar involuntariamente el rechinar o apretar de los dientes, especialmente durante el sueño.

¿Cómo prevenir el bruxismo?

Control del estrés: La persona puede practicar diversas técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el yoga y la respiración profunda, para reducir la tensión que puede desencadenar el bruxismo.

Hábitos antes de dormir: Se recomienda establecer una rutina relajante antes de acostarse, evitando actividades estimulantes como el uso de dispositivos electrónicos o la cafeína cerca de la hora de dormir.

Evitar alcohol y tabaco: Reducir o eliminar el consumo de alcohol y tabaco puede contribuir a disminuir la probabilidad de bruxismo.

Férula dental : Un protector bucal personalizado recomendado por un profesional de la odontología puede proteger los dientes del rechinamiento y prevenir daños.

Ejercicios de mandíbula: La persona puede practicar ejercicios suaves de mandíbula para aliviar la tensión en los músculos.

Buena postura: Mantener una postura adecuada durante el día puede ayudar a reducir la tensión en la mandíbula y el cuello.

Evitar masticar objetos duros o chicle: Se sugiere evitar masticar objetos duros y limitar el consumo de chicle para reducir la tensión en la mandíbula.

Visitas regulares al odontólogo: Programar exámenes dentales periódicos puede permitir la detección temprana de signos de bruxismo y proporcionar orientación adecuada.

Tratamiento del trastorno subyacente: Si el bruxismo está relacionado con un trastorno del sueño, se aconseja buscar tratamiento para abordar la causa subyacente.

D. Vanessa Ortiz

