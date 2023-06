Se cree que el estrés oxidativo juega un papel en la incidencia de una gran variedad de enfermedades, como en el cáncer, la esclerosis múltiple, en afecciones inflamatorias y los problemas del corazón. No obstante, la ciencia no ha podido comprobar que esto sea cierto, aunque existen investigaciones en curso que intentan constatar la veracidad de este hecho.



De acuerdo con el sitio web de TopDoctors, la oxidación es un proceso natural del cuerpo en el que se producen moléculas conocidas como radicales libres. Son moléculas que contienen oxígeno y que tienen uno o más electrones desaparejados. La molécula a continuación "roba" un electrón de otra molécula para estabilizarse.



Hasta hace poco, se creía, por ejemplo, que el estrés oxidativo era un factor clave en el envejecimiento. Sin embargo, estudios recientes no han logrado demostrar que haya ningún vínculo entre el daño por el estrés oxidativo y la esperanza de vida, por lo que se cree que el envejecimiento es un proceso mucho más complicado.

Las especies reactivas de oxígeno (ROS) dañarían las estructuras celulares y promoverían la acumulación de daño en el ADN. Foto: iStock

No obstante, antes se creía que el estrés oxidativo podía acelerar el proceso de envejecimiento, ya que las especies reactivas de oxígeno (ROS) dañarían las estructuras celulares y promoverían la acumulación de daño en el ADN.



Además, se ha planteado que el estrés oxidativo puede desencadenar respuestas inflamatorias en el cuerpo, lo que puede contribuir aún más al daño celular y al desarrollo de enfermedades crónicas.



Cabe destacar que no todos los radicales libres son dañinos para el cuerpo, algunos son útiles para matar a patógenos. Sin embargo, otros pueden dañar las células del organismo, como de ADN o a las proteínas.



Esto sucede porque, normalmente, los antioxidantes que están en el interior del cuerpo se emparejan con el radical libre y les "prestan" un electrón, neutralizándolos antes de que puedan causar un daño celular.



Para contrarrestar el estrés oxidativo, el cuerpo cuenta con un sistema de defensa antioxidante que incluye enzimas y moléculas antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, el glutatión y otros compuestos. Estos antioxidantes neutralizan las ROS y protegen a las células del daño oxidativo.



Mantener un equilibrio entre la producción de ROS y los mecanismos antioxidantes es crucial para preservar la salud y prevenir enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo.



Algunas investigaciones consideran que el estrés oxidativo puede minimizarse con una dieta rica en antioxidantes. Los alimentos ricos en vitamina E y vitamina C, como las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales, todos contienen antioxidantes.



No obstante, es importante recalcar que no hay pruebas que sugieran que los suplementos vitamínicos combaten el estrés oxidativo, aunque sí se ha descubierto que algunos tipos de suplementos antioxidantes aumentan las posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón, derrames cerebrales y cáncer de próstata.

