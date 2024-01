Que el estrés financiero no afecte su salud mental: cinco trucos para enfrentarlo

El estrés financiero está afectando a la sociedad de maneras diferentes.

Algunas personas tienen dificultades para pagar las cuentas, alimentar a su familia o mantener un lugar para vivir. Otros están satisfaciendo sus necesidades básicas, pero recurren a sus ahorros para realizar otras compras.

En los últimos años se ha visto un aumento de este fenómeno y está causando cierta angustia. Comprender y encontrar formas de reducir el estrés financiero y su impacto emocional puede ayudar a que ese momento difícil sea un poco más fácil.

¿Qué es el estrés financiero? Si le resulta difícil cumplir con sus gastos actuales o está preocupado por sus finanzas actuales o futuras, está bajo estrés financiero. Al igual que otros tipos de estrés, el estrés financiero tiene dos componentes:



Dificultad financiera objetiva, donde no tiene fondos suficientes para cubrir los gastos o deudas necesarios y las percepciones subjetivas sobre sus finanzas actuales o futuras, lo que lleva a la preocupación y la angustia constantes.

Estos dos componentes están relacionados.

Situaciones que lo generan

Pero alguien puede tener problemas para cubrir sus gastos, ver esto como aceptable y no estar demasiado preocupado. Alternativamente, alguien puede estar razonablemente seguro financieramente y aun así sentirse bastante estresado por sus finanzas.



Existe una amplia gama de factores que pueden influir en su nivel actual de estrés financiero. Estos incluyen los contextuales y personales.



Los factores contextuales son influencias a nivel social en el panorama financiero actual. Estos incluyen tasas de crecimiento económico, desempeño del mercado, política gubernamental y política, y distribución de la riqueza. Esto puede variar según las culturas y los países.

Los factores personales que contribuyen al estrés son únicos para cada caso. Por ejemplo, las características demográficas como la edad, el género, la educación y el grupo étnico pueden influir en el acceso a los recursos financieros.



Otros factores personales que pueden afectar el estrés financiero son la educación y las prácticas financieras, los rasgos de personalidad que influyen en el comportamiento y las percepciones, y los principales eventos de la vida con implicaciones financieras (como el matrimonio, tener un hijo o jubilarse).

Los impactos en la salud pueden ser graves. Los altos niveles de estrés financiero pueden afectar el bienestar de las personas, elevando los niveles de angustia psicológica, ansiedad y depresión.

Una revisión encontró evidencia de un vínculo entre el estrés financiero y la depresión, y que el riesgo de depresión fue mayor para las personas de bajos ingresos.



Una gran encuesta de adultos en los Estados Unidos también encontró que mayores preocupaciones financieras se asociaron con más angustia psicológica. Este fue especialmente el caso de las personas solteras, desempleadas, con niveles de ingresos más bajos y que tenían que pagar un arriendo.

Por lo tanto, las personas que son más vulnerables financieramente también tienen más probabilidades de experimentar efectos psicológicos negativos del estrés financiero. En un estudio de adultos mayores, incluidos australianos, no fue solo la situación financiera de alguien lo que estaba relacionado con su bienestar, sino también qué tan satisfechas estaban las personas con su riqueza.



Los factores estresantes financieros graves, como verse obligado a vender su casa si no puede cumplir con los pagos de la hipoteca, pueden afectar la salud psicológica y física.



¿Qué puede hacer al respecto? Si bien no podemos cambiar el panorama financiero más amplio o algunos aspectos de nuestra situación financiera, hay algunas formas simples de ayudar a reducir el estrés financiero y sus impactos.

Dé pequeños pasos. Trate de identificar elementos de sus finanzas que puedan mejorar y actúe sobre algunos de ellos, incluso si son pequeños pasos. Esto puede incluir: crear y seguir un presupuesto; reducir algunos costos adicionales; solicitar asistencia financiera disponible; obtener cotizaciones para servicios públicos o seguros más asequibles; o contemplar un cambio de carrera.



No sea demasiado duro consigo mismo. Su estado financiero no refleja su valor como persona y la identificación excesiva con su estado financiero puede llevar a un mayor estrés.



Las dificultades financieras son el resultado de muchos factores y solo algunos de estos están bajo su control. Recordarse a sí mismo que sus finanzas no lo definen como persona puede reducir los sentimientos de tristeza, vergüenza o culpa.

Cuide su salud mental. Es agotador lidiar con el estrés financiero continuo. Así que concéntrese en el cuidado personal y las estrategias de afrontamiento que lo han ayudado con los factores estresantes del pasado. Esto puede significar tomarse un tiempo para relajarse, respirar profundamente o meditar, hablar con otros y hacer algunas cosas por diversión.



Darse permiso para tomar este tiempo puede mejorar su estado de ánimo, perspectiva y bienestar.



Pida ayuda. Si está luchando financiera o psicológicamente, busque ayuda. Esto puede adoptar la forma de asesoramiento financiero o asistencia para reducir las dificultades financieras. Si nota que se siente persistentemente deprimido, ansioso o sin esperanza, comuníquese con amigos o familiares y busque ayuda de un profesional de salud mental.

AUTORA: Kristing Naragon (*)

The Conversation (**)

(*) Profesora asociada, School of Psychological Science, y directora del laboratorio de bienestar emocional de la Universidad de Australia Occidental. (**) The Conversation es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimiento académicos con el público.