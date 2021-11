¿Por qué algunas personas tienen dificultades para ir al baño?

Es normal que en algunas ocasiones una persona sienta que ha ido muchas veces al baño o, por el contrario, considere que ha tenido pocas evacuaciones y esté estreñido. Aunque no es una situación de la que deba preocuparse, siempre y cuando no se haya convertido en algo frecuente, sí es importante que consulte a su médico.

La cantidad de veces que una persona defeca depende de muchos factores de salud, consumo de alimentos, metabolismo y agua, por lo que no hay un número exacto de deposiciones diarias.



Sin embargo, de acuerdo con la doctora Juana Carretero, de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI): “Lo habitual es no estar más de tres días consecutivos sin ir al baño. Eso si se mantiene una dieta normal y se ingieren líquidos en abundancia”, explicó a ‘El HuffPost Life’. Un número de deposiciones fuera de ese rango puede significar algún problema de salud, entre ellos, el estreñimiento.



(Leer más: Estas son 10 frutas que los perros pueden comer sin que les haga daño).



Según la Mayo Clinic, el estreñimiento “se caracteriza por las deposiciones poco frecuentes o la dificultad para evacuar, lo que se manifiesta durante varias semanas o más”.



El centro de salud también menciona que no hacer deposiciones correctamente se debe a que las heces fecales se mueven muy lento por el tracto digestivo y que por lo tanto no son eliminadas eficazmente y esto es lo que produce que se endurezcan, haciendo más difícil su expulsión.



(Siga leyendo: Prevenir el colesterol alto disminuye el riesgo de una afección cardíaca).



Dentro de las causas de esta condición se encuentra el bajo consumo de fibra, el uso de algunos medicamentos, problemas de tiroides y alteraciones en la movilidad intestinal, según menciona la doctora Claudia Defilippi, gastroenteróloga del Centro de Especialidades de Piso Pelviano de Clínica Las Condes, ubicada en Chile, en sitio web del mismo.



A su vez, la especialista chilena menciona que el cuerpo se puede educar y entrenar para ir al baño en ciertas horas del día, aunque lo común es en las primeras horas de la mañana debido a que en esas horas hay un aumento de la movilidad del colon.

Por otro lado, Mayo Clinic menciona que esta dificultad para defecar, por lo general no suele poner en riesgo la vida, aunque puede convertirse en algo grave en caso de que genere algunos otros problemas de salud.



Algunas de las complicaciones que puede desencadenar el estreñimiento crónico, son: “Inflamación de las venas del ano (hemorroides), ruptura de la piel del ano (fisura anal), heces que no pueden eliminarse (retención fecal) e intestino que sobresale a través del ano”, de cuardo a al entidad médica mencionada anteriormente.



Seguramente, ha escuchado o de pronto ha recurrido a la ingesta de laxantes como solución para lograr ir al baño. Sin embargo, los médicos aseguran que el uso regular de estos puede hacer que el cuerpo se acostumbre, por ello, antes de recurrir a cualquier medicamento es primordial que consulte a un médico, quien se encargará de autorizar los exámenes necesarios para conocer la causa exacta de su dificultad para ir al baño.

Algunas de las recomendaciones para evitar padecer estreñimiento son: mantener una dieta saludable, tomar suficiente agua, hacer deporte, consumir fibra e ir al baño cada vez que su cuerpo lo necesite, ya que no es recomendable contener y acumular las heces.

Más noticias:

En Colombia, los jóvenes empiezan a consumir alcohol desde los 13 años

¡Hay un tipo de yoga para cada necesidad y gusto!

¿Busca conseguir su peso ideal? Siga estos hábitos saludables

Estos son los cinco hábitos que te engordan sin darte cuenta

Tenga un sueño reparador: hábitos que le ayudarán a dormir tranquilamente

Tendencias EL TIEMPO