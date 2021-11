Conozca tres ejercicios que le ayudarán a perder peso y vivir mejor

Realizar una actividad física diariamente aporta un gran número de beneficios a la salud. Los estudios científicos demuestran que con una buena rutina se puede mejorar la forma física, se pueden evitar enfermedades y mantener un peso saludable. Incluso, algunos estudios afirman que el ejercicio constante puede mejorar la salud mental.



La práctica regular de ejercicio físico no sólo previene la aparición de problemas cardiovasculares, también ayuda a tratar los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular cuando estos están ya presentes, como la diabetes, la hipertensión y los niveles lipídicos como el colesterol y triglicéridos.



La Universidad de Harvard ha propuesto algunos ejercicios completos que pueden mejorar radicalmente la vida y la salud de una persona. Estos son tres de estos ejercicios:



Natación

Este deporte es perfecto para reducir el impacto que las disciplinas sobre tierra firme generan en las articulaciones y también para trabajar toda la musculatura corporal de manera global.



"Nadar es bueno para individuos con artritis porque se soporta menos peso", apunta el Dr. I-Min Lee, profesor de Medicina en la Harvard Medical School.



Además, desde la universidad revelan que existen estudios que han demostrado que esta actividad ayuda a mejorar el estado de ánimo. Al margen de hacer largos en una piscina, otras modalidades como el Aquagym o el Aqua-circuit aumentan la quema de calorías sin reducir los beneficios antes mencionados: "Orientadas a la mejora de la condición física para personas que por el motivo que sea no pueden o no desean realizar actividades que carguen a nivel articular o que requieran de un componente de fuerza resistencia sin incidir tanto en articulaciones y tendones como puede ser en caso de la musculación tradicional o las actividades en sala de clases colectivas", señalan los expertos de los centros Metropolitan Sport Club & Spa.



Caminar

​Una disciplina al alcance de todos, que cuenta con numerosas propiedades para la salud. Desde Harvard destacan que ayuda a mantener la figura, fortalece los huesos, equilibra los niveles de colesterol e incluso reduce el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes, por ejemplo.



Incluso ofrece beneficios a nivel cerebral y los expertos de la universidad mencionan que numerosos estudios han demostrado el poder de las caminatas para mejorar la memoria.



Como objetivo final marcan los paseos de 30 a 60 minutos diarios, sin embargo, los principiantes deben empezar con trayectos de un cuarto de hora hasta que consigan andar más rápido y durante más tiempo.



Los ejercicios de Kegel

​

Para terminar esta lista de los entrenamientos más saludables, los especialistas de la Harvard Medical School destacan la importancia de fortalecer el suelo pélvico y no solo se los recomiendan a las mujeres, también a los hombres como ayuda para prevenir la incontinencia.



Para ponerlos en práctica tan solo hay que contraer los músculos y mantener la contracción durante unos tres segundos para después relajar la zona. El movimiento se repite diez veces en cuatro o cinco series diarias.

