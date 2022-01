El herpes es un trastorno inflamatorio de la piel o las membranas mucosas que se manifiesta con pequeñas vesículas llenas de líquido que producen picor. Suele afectar a los órganos genitales y a los labios.



Se trata de una infección común, que permanece en el organismo de por vida y se contrae por el contacto piel con piel en las áreas infectadas. Es común que el contagio se produzca mediante relaciones sexuales. Existen dos tipos de virus del herpes simple: el VHS-1 y el VHS-2, que normalmente suelen provocar herpes oral y herpes genital.



El rasgo más característico del herpes es que permanece en el organismo por el resto de la vida y los brotes van apareciendo con el tiempo, en periodos determinados.



El primer brote aparecerá unos 20 días después de contraer la infección del virus del herpes. Este brote durará de dos semanas a un mes, y las llagas que provoca desaparecen. A lo largo del primer año los rebrotes serán más comunes, disminuyendo su frecuencia con el paso del tiempo.



Cualquier persona sexualmente activa tiene mayor riesgo de contraer el virus del herpes. Es importante tener en cuenta que el herpes se transmite tanto mediante el sexo genital como mediante el sexo oral, y el uso del preservativo no protege completamente de su transmisión, ya que puede haber contacto con zonas afectadas que el preservativo no protege.



1) Herpes labial

El principal síntoma del herpes oral son las llagas llamadas herpes febril o úlceras bucales y suelen aparecer en los labios o alrededor de la boca. Estas heridas permanecen durante unas semanas y desaparecen, aunque pueden volver a aparecer al cabo del tiempo.



Un dato curioso es que una fuente de contagio en el caso de los hombres puede llegar a ser una afeitadora y, en ambos sexos, el uso compartido de utensilios para comer o una toalla.



2) Herpes genital

Esta enfermedad de transmisión sexual es la causa más frecuente de úlcera genital en el mundo.



Esta afección se manifiesta como ampollas en la vagina, cuello uterino, vulva, pene, zona anal o incluso en las nalgas y la zona interna de los muslos. Estas ampollas, incluso pueden presentar inflamación de la pelvis, axilas, garganta y causar fiebre, cefaleas, escalofríos y fatiga.



Si bien el Herpes no tiene cura, hace poco la biotecnológica alemana BioNTech y la farmacéutica estadounidense Pfizer anunciaron un acuerdo para desarrollar la primera vacuna contra el herpes zóster basado en la tecnología ARNm, que es la misma utilizada en las vacunas contra el covid-19.



"Nuestro objetivo es desarrollar una vacuna ARNm con un perfil de seguridad favorable y una elevada efectividad", que al mismo tiempo permita "garantizar un acceso global", señaló en un comunicado conjunto el cofundador de BioNTech, Ugur Sahin.

