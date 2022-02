Dentro de la medicina, se considera un parto prematuro al que ocurre más de tres semanas antes de la fecha de parto estimada. En otras palabras, un parto prematuro es el que ocurre antes de la semana 37 de embarazo.



De acuerdo con la Clínica Mayo, si bien no todos los bebés prematuros tienen complicaciones, el nacimiento temprano puede causarles problemas de salud a corto y a largo plazo. Por lo general, cuanto más temprano nace un bebé, más alto es el riesgo de tener complicaciones.



Generalmente, la causa específica de un parto prematuro no es clara. No obstante, existen algunos factores de riesgo como, por ejemplo, tener un embarazo de mellizos, trillizos o más, haber concebido a través de una fertilización in vitro, tener algún problema en el útero, el cuello uterino o la placenta, fumar tabaco o haber consumido algún tipo de drogas durante el embarazo, padecer de infecciones, especialmente del líquido amniótico y de aparato genital, entre otros.

Se sabe que durante las primeras semanas, una de las complicaciones de un parto prematuro son los problemas respiratorios. Un bebé prematuro puede tener dificultad para respirar, ya que su sistema respiratorio es inmaduro. Si a los pulmones del bebé les falta surfactante (una sustancia que permite que estos se expandan), el bebé puede padecer el síndrome de dificultad respiratoria.



Otros de los problemas más comunes suele ser de tipo cerebral. Cuanto más temprano nace un bebé, mayor es el riesgo de sangrado en el cerebro, lo que se conoce como hemorragia intraventricular. También pueden padecer problemas de control de temperatura, puesto que no tienen la misma grasa corporal almacenada que un bebé que nació a término y no pueden generar el calor suficiente como para contrarrestar lo que se pierde a través de la superficie corporal.



Por otro lado, a largo plazo, un niño que nace prematuro puede tener dificultades en el aprendizaje. Según menciona la Clínica Mayo, en varios hitos fundamentales del desarrollo, los bebés prematuros son más propensos a retrasarse que los bebés que nacieron a término. En la edad escolar, un niño que nació prematuro será más propenso a tener problemas de aprendizaje.



Asimismo, es común que los niños presenten algún tipo de dolencia dental, dado el retraso en la salida de los dientes, cambios de color en los dientes y mala alineación dental. Pueden tener otras muchas afecciones que conduzcan a padecer problemas psicológicos y de conducta.



Algunos estudios afirman que los bebés que nacieron de manera prematura son más propensos a tener cierto retraso en el desarrollo.

