Con la llegada de la pandemia, los sistemas sanitarios del mundo se enfrentaron a los mayores retos del último tiempo. Es así que salieron a relucir fortalezas y debilidades en la prestación de los servicios.



(De su interés: La salud mental, de cenicienta a foco de atención mundial)



Colombia no fue la excepción y aunque la pandemia no ha terminado, de cara a lo que viene EL TIEMPO conversó con varios expertos sobre los retos del próximo presidente en materia de salud, prestación del servicio, salud mental y otros temas que serán relevantes en los años venideros.



(Además: Listo el más avanzado centro para atención de cáncer en el país)

Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas empieza diciendo que existen tres conceptos claves sobre los cuales tendrá que hacer énfasis el próximo primer mandatario: en la coyuntura, en razón a que la pandemia no ha terminado y hay que manejar la dualidad de lo covid y lo no covid, es decir, reapertura inteligente de servicios; el Plan Nacional de Vacunación se debe finiquitar, así como el acuerdo de punto final y otras medidas financieras y algunas actividades de vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.



En segunda medida, dice el experto, la atención de las enfermedades no tratadas durante la pandemia, la salud mental, y los daños a la salud laboral, sobre todo los trabajadores de la salud. “Lo tiene que seguir enfrentando”, dice.



Por su parte, Denis Silva, en representación de las agremiaciones de pacientes, manifiesta que “con la ley estatutaria de Salud no ha pasado con mayor cosa y es lo primero que tenemos que preguntarle al próximo presidente, qué peso le va a dar a la ley”.



“Se desplazaron más de 10 millones de colombianos por la liquidación de algunas EPS, que tenían problemas, eso no está en discusión, pero se trasladaron a otras con problemas similares, hay más de 2,8 millones de quejas y reclamos, 750.000 acciones de tutela, miles de millones se desvían en el tema de los carteles. El próximo gobierno no la va a tener nada fácil”, explica Silva, quien asegura que desde las agremiaciones de pacientes proponen mantener el modelo de aseguramiento, cambiar el rol de los actores, y eliminar las barreras administrativas.



A su turno, Elisa Torrenegra, presidenta de Gestarsalud, que agremia a las EPS del régimen subsidiado en el país, dice que el mayor reto para quien ocupe la presidencia de la República durante el próximo cuatrienio en materia de salud es “ir mucho más de la mano con el usuario (...) que ellos entiendan todos los procesos que hacen en el sistema de salud, se apropie de los mensajes y pueda hacer parte del sistema de una forma más preventiva”, quien agrega que “se tiene que continuar con la depuración de aseguramientos si es necesario, los prestadores tienen que mejorar sus estándares de atención, esto amerita control y el fortalecimiento de la calidad del servicio”.





UNIDAD DE SALUD

En Twitter @SaludET