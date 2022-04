El uso del cigarrillo electrónico, que en los últimos años se promociona cada vez más entre niños y adolescentes, triplica la probabilidad de que el usuario fume más adelante tabaco convencional, según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2021.



Ocho millones de personas mueren anualmente por fumar o por estar expuestas al humo de los cigarrillos, siendo una de las principales causas de muertes que podrían evitarse. A esto se suma la carga de morbilidad causada por el tabaquismo, que puede provocar patologías graves al extremo de dejar al fumador incapacitado para trabajar.



Recientemente, un estudio científico publicado por la Universidad de California y difundido por la revista Elife, evaluó los posibles efectos provocados por el uso de cigarrillos electrónicos y concluyó que la inhalación constante de estas sustancias puede desarrollar cambios fisiológicos en el sistema cardiovascular y el cerebro.



La investigación evidenció un aumento en el tamaño del cerebro, debido a los cambios que se provocan en los genes neuroinflamatorios en el sector accumbens del órgano, la parte encargada de la motivación y el procesamiento de recompensas, una alteración en esta zona está directamente relacionada con la ansiedad, la depresión o el aumento en las conductas adictivas.



Por otro lado, el estudio demostró que luego de un mes de usar los dispositivos, en el sistema digestivo se incrementó el riesgo de enfermedades gastrointestinales y del colon. Además, el tejido del corazón podría llegar a reducirse y se volverse más vulnerable ante una infección.



En otro escenario, si bien los pulmones, aunque no mostraron grandes cambios en los meses de investigación, los científicos aseguran que las afectaciones pueden ser a largo plazo, por lo que será necesario continuar con un estudio prolongado del tema.



La OMS advierte, por ejemplo, que algunos de estos productos electrónicos se comercializan como "libres en nicotina" cuando en realidad sí la contienen y denuncia que la industria tabacalera intenta dificultar la posibilidad de diferenciar entre unos y otros para debilitar las medidas de control antitabaco.



"La nicotina es muy adictiva, la administrada por medios electrónicos puede ser perjudicial, y debe ser mejor regulada", advierten los autores del informe publicado por la OMS.



El jefe de la Unidad de No Tabaco de la OMS, Vinayak Prasad, explicó en la presentación del informe en 2021 que los cigarrillos electrónicos y productos similares están prohibidos en 32 países, la mayoría de ingresos altos y algunos de ingresos medios.



Otros 79 países han regulado parcialmente esos dispositivos, pero sólo nueve de ellos les aplican las mismas restricciones que a los cigarrillos normales, mientras que "84 países no hacen nada y han dejado la vía libre para que la industria del tabaco tome como objetivo a los más vulnerables, es decir a los niños", explicó.

