Estos son los efectos en la glucosa si consume stevia: le contamos 

En la actualidad existen muchos productos que funcionan como edulcorantes para sustituir el consumo de azúcar.



La stevia es una de esas opciones que apareció para adicionarle a los alimentos para no dejar de sentir esa sensación dulce, sin embargo, la industria ha creado productos que se hacen pasar como stevia, pero traen consigo otro tipo de ingredientes.

La stevia viene de una planta de la familia de las Asteráceas, que tiene unos componentes que hacen que tenga un sabor dulce, no contiene calorías y se ha utilizado por siglos en Asia y Suramérica.



A la planta de le extraen las hojas, estas se secan y luego se procesan para dejar un polvo, que se usa en alimentos y bebidas, por quienes no desean consumir azúcar o que por salud no pueden hacerlo.



Ya que la stevia no tiene ni calorías ni carbohidratos, es una opción para quienes protegerse de enfermedades como hipertensión, según algunos estudios.



Además, esta planta contiene glucósidos, que tienen propiedades antiinflamatorias, lo que podría también contribuir a la buena salud del intestino.



Así mismo, puede ayudar a la eliminación de los radicales libres por su contenido de antioxidantes.



Para quienes sufren de diabetes, con altos niveles de azúcar en la sangre, el consumo de stevia podría ayudar a controlar estos niveles, sin embargo, cuando su consumo es en exceso puede bajarlos en demasía, por lo que debe hacerse con moderación.

En lo que se refiere a las contraindicaciones que existen respecto al consumo de stevia, de acuerdo con el portal ‘Sport’ consumirla en exceso también puede ocasionar problemas digestivos como diarrea.



Así mismo, podría inferir en la actividad hormonal, aunque no existen estudios concluyentes al respecto.



Las mujeres embarazadas también deben tener precaución, por lo que si va a hacerlo, debe consultar con el médico.



Tenga en cuenta que es indispensable tener un concepto médico para saber si es adecuado el consumo de productos y alimentos nuevos en su dieta, según su edad, condición física y enfermedades preexistentes.

