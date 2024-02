Estos son los posibles efectos en la salud del consumo diario de soya

La soya es una leguminosa que se consume en su forma simple o a través de alguno de sus derivados como leche, tofu, salsas y harinas.



Esta se convierte en una buena opción para quienes desean dejar de consumir proteínas animales y otros productos derivados de ellos como la leche y el queso.



Este producto también es usado en la alimentación de animales, fabricación de aceites comestibles y lubricantes, grasas, pinturas, entre otros.

La Administración de Drogas y Alimentos -FDA- señala que 25 gramos de soya al día, puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares por su contenido de grasas poliinsaturadas, fibra, minerales, vitaminas y bajo contenido de grasa saturada.



Así mismo, las isoflavonas que se encuentran presentes en la soya, según el portal Medline Plus, pueden ayudar en la prevención de ciertos cánceres relacionados con las hormonas, no obstante, no hay estudios que lo comprueben.



Entre los beneficios que resalta el gobierno de México de esta leguminosa para la salud se encuentra:

Aporta un alto valor nutricional. Ayuda a la circulación de la sangre. Estimula la concentración. Auxilia en el control de la diabetes. Disminuye los bochornos en las mujeres con menopausia.

Por otra parte, según la FDA el consumo de soya también puede beneficiar a pacientes con diabetes, porque es un alimento con un bajo índice glucémico, así como también puede ayudar a la prevención de ciertas enfermedades como la gripa, por la gran cantidad de antioxidantes que contiene.



De igual forma, es beneficiosa para las personas que quieren mantener su peso, puesto que su fibra ayuda con la digestión y produce una sensación de saciedad.



Si una persona decide consumir diariamente la soya o cualquiera de sus derivados, puede obtener una buena cantidad de proteínas, porque esta leguminosa contiene todos los aminoácidos indispensables similares a las proteínas de origen animal, según el portal 'The Food Tech'.



No obstante, algunas personas, especialmente mujeres, deben moderar su consumo porque la soya contiene las isoflavonas, que son estrógenos de origen vegetal, cuyos efectos pueden variar de acuerdo con los niveles hormonales preexistentes en el cuerpo.



Así mismo, la forma en el que se consuma la soya también influirá, porque los que contienen soya entera como el tofu pueden tener efectos diferentes en comparación con la carne y los sustitutos.



Por lo tanto, es importante que antes de empezar a consumir este alimento, consulte con su médico, para saber qué puede traer para su salud el consumo de esta leguminosa.

