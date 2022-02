El perejil es una planta rica en propiedades beneficiosas para la salud, pues según algunos expertos tiene propiedades altas de minerales y vitaminas. La mejor forma de aprovechar los beneficios del perejil es al consumirlo en agua o infusión.



(Siga leyendo: Dormir bien estaría asociado con ingerir 270 calorías menos, según estudio)



Debido a que el perejil posee múltiples vitaminas y minerales, es muy utilizado tanto en la medicina tradicional como en la medicina convencional.



(Además: La realidad sobre las dietas que prometen desintoxicar el organismo)

El agua de perejil ayuda a elimina toxinas del cuerpo, adelgazar, prevenir el cáncer, lucir una piel más sana, mejorar el desempeño deportivo, mejorar la vista y previene la diabetes. De acuerdo con el medio Mundo deportivo, el agua de perejil también trae consigo otras propiedades medicinales que ayudan enormemente al organismo:



(Lea también: Sanar heridas del pasado para entregar esos kilos emocionales)



Es antioxidante y antibacteriano: el perejil es rico en vitamina A, C, K y toda la familia de las vitaminas B, lo cual le otorga excelentes propiedades antioxidantes y antibacterianas.



Fortalece las defensas: el perejil está compuesto por minerales como el zinc, esencial para el buen funcionamiento del sistema inmunitario, el crecimiento de las células y la cicatrización de las heridas.



Mantiene la salud de los huesos y el sistema nervioso: es una fuente importante de calcio y potasio, importantes para mantener la salud del sistema óseo, el sistema muscular y el sistema nervioso.



Potencia la salud de la sangre: A su vez, es consumida por sus alto contenido de hierro, uno de los principales componentes de la sangre, Por esto, es ideal para combatir la anemia y potenciar el desarrollo de las células sanguíneas.



Mejora la digestión: el perejil también contiene fibra, excelente para la buena digestión



(De su interés: Le explicamos por qué comer poco no vuelve su estómago más pequeño)



Cabe destacar que el agua de perejil no es recomendable para personas que sufren de problemas renales o enfermedades cardíacas. Ante cualquier duda, consulta con tu médico los efectos de tomar agua de perejil.

Más noticias de Salud

-Conozca cómo las mujeres pueden quemar y eliminar la grasa abdominal-Así puede bajar de peso de forma efectiva sin acudir a dietas ‘milagrosas’