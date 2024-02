Estos podrían ser los beneficios de consumir yuca para la presión arterial

La yuca es un tubérculo que se cultiva mayormente en países tropicales de América y Asia, lo que la hace un producto muy común en la canasta familiar, al menos en Colombia, pues es usual encontrarla en varios tipos de preparación como acompañante, bien sea frita, sudada y en puré, entre otras presentaciones.



De acuerdo con el portal especializado en salud 'Healthline', la tapioca, como también es conocida, cuenta con varios nutrientes entre vitaminas y minerales que podrían ayudar a reducir el riesgo de padecimientos cardiovasculares como la presión arterial.

Entre sus propiedades se encuentran las vitaminas C, que ayuda a la recuperación del tejido, gracias a su producción de colágeno, y la B6, que contribuye a mantener la función neurológica normal y a generar hemoglobina, para facilitar el transporte de oxígeno en los glóbulos rojos a lo largo del epitelio.



Así mismo cuenta con minerales como el potasio y el magnesio, los cuales tienen beneficios no solo para el sistema óseo y muscular, sino también pueden influir en la disminución de la hipertensión, una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta.

La única manera de averiguar si usted tiene presión arterial alta es a través de chequeos regulares cuando visita a su proveedor de atención médica. Foto: iStock

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), unos 1.280 millones de adultos entre 30 a 79 años sufren este padecimiento, y una forma posible de ayudar controlarla es ajustando la ingesta de nutrientes como el potasio, ya que puede disminuir los efectos del sodio y, entre más se consuma, más sodio se perderá a través de la orina.



La mejor forma de asegurar una buena ingesta de potasio es incorporando suficientes vegetales y frutas dentro de la dieta. A esto hay que sumarle la eliminación de los alimentos ultraprocesados y los que son ricos en sal.



En cuanto al segundo mineral, la nutricionista Chrissy Arsenault señaló para 'MensHealth' que este interviene en más de 300 reacciones bioquímicas del organismo, desde la función muscular y nerviosa hasta la producción de energía y la síntesis de ADN, controlando la glucosa en sangre y la regulación de la presión arterial.



En ese sentido, incluir la yuca o mantenerla en su dieta nutricional, funciona como un alimento complementario que le puede ayudar absorber los distintos componentes que benefician su salud y que también debe acompañar con proteínas, frutas, verduras y cereales.



No obstante, recuerde que este producto no reemplaza ningún alimento y que sus componentes son solo una parte de los aportes que necesitan el cuerpo y el organismo para regular o disminuir algunos padecimientos, por lo que si sufre de hipertensión, se recomienda que acuda con su médico de cabecera y consulte el tratamiento a seguir.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

