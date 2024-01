Estos son los alimentos que debe consumir en la noche para aumentar la masa muscular

Con la llegada de un año nuevo viene siempre el planteamiento de nuevas metas personales, y una de las más comunes entre las personas es la de, finalmente, inscribirse a un gimnasio y trabajar el aspecto físico.



Y es que además de los propósitos de año nuevo, el mes de la natilla, los buñuelos y los tragos en familia representa un retroceso inevitable para la mayoría de las personas que, incluso, vienen entrenando en un gimnasio desde antes.

Es por eso que hoy le traemos una serie de recomendaciones de alimentos que debería consumir antes de dormir si tiene como meta aumentar su masa muscular.



Es importante recordar, como preámbulo, que cualquier rutina de ejercicio debe acompañarse con una dieta que busque darle a su cuerpo la cantidad de nutrientes adecuadas para los ejercicios. La distribución de su plato cambia, por ejemplo, si busca adelgazar o si busca ganar músculo.

Tomando en cuenta lo anterior, ‘Mundo Entrenamiento’ expone que para aumentar masa muscular, se debe definir una dieta hipocalórica, pues si no se consumen más calorías de las que se gastan, el cuerpo no podrá construir nuevos tejidos.



Para empezar, los carbohidratos, que tienen mala fama entre muchas personas ‘Fitness’, van a resultar cruciales. “Si hace ejercicio más de una hora al día, puede necesitar de 6 a 10 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal”, aclara el portal de salud ‘Mayo Clinic’. Por ende, la última comida de la noche puede ir acompañada de ingredientes como arroz o papa.



El elemento más importante, no obstante, es la proteína. En ella vienen los aminoácidos que el cuerpo utiliza para reconstruir la masa muscular, por lo que debe estar muy presente en cualquier dieta de aumento de masa.



Según Mayo Clinic, las personas muy activas deben consumir de uno a dos gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, preferiblemente dos si se busca aumentar la masa muscular. Entre los alimentos ricos en proteína se encuentran las carnes, el huevo, la mantequilla de maní y el yogur griego.

Otro alimento clave para esta meta es el aguacate, pues, además de tener un alto contenido proteico, es una gran fuente de grasas saludables que ayuda a regular el colesterol corporal. Además, tiene magnesio y potasio, elementos también presentes en el banano, que ayudan a promover la recuperación muscular. Las grasas buenas también son necesarias para la dieta.

Algunos recomiendan no dejar mucho espacio entre la última comida y el sueño, pero otros sectores de la salud argumentan que comer muy poco tiempo antes de dormir puede generar problemas gástricos, como reflujo y gastritis. Lo más importante, entonces, más allá de la hora del día, es mantener una dieta balanceada y con un propósito claro.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

