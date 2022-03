Una de las mayores preocupaciones de muchas personas es llevar una alimentación saludable, entre otras cosas, porque, como lo señalan estudios científicos, cuando esta es inapropiada puede contribuir al desarrollo de distintas enfermedades. Una dolencia muy común derivada de la alimentación inadecuada es la distensión abdominal.



(Siga leyendo: La realidad sobre las dietas que prometen desintoxicar el organismo)



La distensión es una sensación desagradable que, si se repite con frecuencia, debe ser supervisada por un profesional ya que, en muchas ocasiones, es una alerta de una intolerancia a un alimento o diversas patologías relacionadas con el aparato digestivo.



(Además: Le explicamos por qué comer poco no vuelve su estómago más pequeño)

Ahora bien, voces expertas coinciden en que no existen alimentos 'malos' sino dietas poco sanas que podrían desencadenar ciertas afecciones como la distensión abdominal. En ese sentido, la clave entonces es llevar una dieta saludable, la cual, básicamente, se consigue comiendo, con continuidad, la cantidad correcta de alimentos en la proporción adecuada, sin olvidar que cada organismo es distinto.



(De su interés: Todo lo que debe saber sobre los carbohidratos y su importancia en la dieta)



Normalmente, la distensión abdominal se produce ante la ingesta de comidas copiosas y altas en grasas. Algunos hábitos de alimentación poco saludables también pueden estar detrás de esta pesadez estomacal, como el de no seguir una dieta equilibrada, comer de manera rápida o consumir proteínas excesivamente.



No obstante, las razones de la distensión abdominal también pueden estar relacionadas con trastornos digestivos, con un incorrecto abordaje nutricional de los mismos o con la ingesta de fármacos. Otro motivo bastante común de esta dolencia es la acumulación de líquidos y gases.



Ante estos escenarios los expertos recomiendan el consumo de frutas, pues poseen un contenido acuoso considerable, fibra, vitaminas y minerales. Entre sus nutrientes, destacan sustancias antioxidantes. La ingesta mínima recomendada es de 3 piezas al día.



Por otra lado, las verduras y hortalizas, también ricas en fibra, vitaminas y minerales, deben representar una parte importante de la ingesta diaria.



(Lea también: Nutrición emocional: la clave para tener el peso ideal)



A todo esto se suma la actividad física, que no debe dejarse de lado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que para estar físicamente apto se debe realizar ejercicio, al menos 75 minutos de actividad intensa o 150 minutos de actividad moderada.

Más noticias de Salud

-¿Cómo llevar una dieta sana y equilibrada? Siga estos consejos



-¿Tener un estilo de vida saludable puede causar fatiga y sueño?