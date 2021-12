De acuerdo con la Clínica Mayo, el dolor de rodilla es una queja frecuente que afecta a personas de todas las edades. Puede ser resultado de una lesión, como una ruptura de ligamento o un desgarro de cartílago.



(Siga leyendo: Este es el tiempo que debería ejercitarse para evitar la hipertensión)



Algunas afecciones médicas, como la artritis, la gota y las infecciones, también pueden provocar dolor de rodilla.



(Además: El ejercicio podría retrasar el envejecimiento, según una investigación)

Muchos tipos de dolores de rodilla leves responden bien a las medidas de cuidado personal. La fisioterapia y las rodilleras también pueden ayudar a aliviar el dolor. Sin embargo, en algunos casos, la rodilla puede necesitar una reparación quirúrgica.



(Lea también: Así podrá aliviar una contractura muscular)



Los síntomas del dolor de rodilla dependen de cada afección, sin embargo suelen presentarse algunos indicios que corresponden a distintas patologías como, por ejemplo, inflamación y rigidez, enrojecimiento y temperatura al tacto, debilidad o inestabilidad, sonidos de chasquidos o crujidos y, finalmente, incapacidad de enderezar completamente la rodilla.



Si bien no siempre es posible evitar el dolor de rodilla, para prevenir lesiones y el deterioro de las articulaciones es importante mantener un peso adecuado, mantener el cuerpo en forma para practicar deportes, entrenar para ganar fortaleza y mantener la flexibilidad.



(De su interés: Le explicamos lo que no debe hacer si quiere ganar masa muscular)



Cuando se trata de lesiones muy graves, generalmente se recurre a la intervención quirúrgica de la rodilla, sin embargo estos procedimientos pueden resultar invasivos y complejos, y no siempre resuelven el problema. Algunas alternativas recientes plantean el uso de células madre para la producción de membranas que se implantan en la articulación.



Los científicos ya han obtenido resultados positivos en pruebas preclínicas (con animales) utilizando membranas elaboradas con células madre mesenquimales, existentes en la médula ósea, en el tejido adiposo y en el revestimiento de las paredes articulares. Al diferenciarse, estas células pueden formar tejido adiposo (grasa), óseo y cartilaginoso.



(Le recomendamos leer: La hidratación en el ejercicio: clave en rendimiento y salud)



Cabe aclarar que no todas las patologías que causan dolor de rodilla necesitan este tipo de procedimientos. No todos los dolores de rodilla son graves. Pero algunas lesiones de rodilla y enfermedades, como la artrosis, pueden provocar más dolor, daños articulares y discapacidad si no se tratan.

Más noticias de Salud

-Estas son algunas consecuencias de entrenar demasiado y alimentarse poco-Hacer ejercicio puede mejorar su salud mental