Aunque parezca sorprendente, el aspecto de las heces es una fuente de información sobre distintos aspectos del organismo. Su olor, así como su color, son advertencias de lo que está pasando dentro del cuerpo.



(Siga leyendo: Cáncer de intestino: tres factores de riesgo que debe tener en cuenta)



Generalmente, el olor tiene que ver con los alimentos que consumimos diariamente. Así, por ejemplo, el ajo, la cebolla y las legumbres contienen sulfatos que se descomponen en sustancias malolientes. Además, producen una mayor cantidad de gases, y no de los que pasan desapercibidos precisamente.





(Además: ¿Cuáles son ventajas y desventajas de masticar chicle?)

Lo cierto es que no solo la comida altera el olor de las heces, algunos problemas de salud también pueden hacerlo.



(De su interés: Signos para identificar el cáncer de páncreas)



Las heces negruzcas indican la presencia de sangre. El olor metálico también es una señal de la presencia de esta sustancia. Este tipo de deposición fecal podría estar relacionada con una hemorragia en algún punto del sistema digestivo, lo que puede traducirse en una úlcera o incluso cáncer.



Por otro lado, las heces que tengan una textura pegajosa podrían ser una señal de una infección o afección digestiva. Los síntomas no suelen aparecer hasta una semana o dos tras la infección por lo que es difícil averiguar el origen de esta.



También hay que tener en cuenta, como es natural, que existen algunas afecciones que pueden causar mal olor de las heces, así como el cambios en su textura como, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca o la pancreatitis crónica.



(Lea también: Qué es la 'materia oscura' de la alimentación y su relación con el cáncer)



Por último, el olor de las heces también puede ser dulce, y no es algo necesariamente bueno. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esto suele suceder en el caso de que se haya tomado algún antibiótico y, normalmente, va acompañado de otros síntomas como fiebre, diarrea y dolor de estómago.

Más noticias de Salud

-Estos son algunos síntomas del cáncer de colon



-Conozca los síntomas, riesgos y causas más comunes de la gastritis