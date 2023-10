Estos son algunos de los mitos que existen sobre el cáncer: le contamos

Algunas personas han escuchado muchos comentarios respecto al cáncer, sin detenerse a investigar si estas informaciones son reales. La información falsa sobre el cáncer puede traer preocupaciones sin sentido e incluso, el caer en información errónea, puede hacer que los pacientes de esta enfermedad no quieran tener tratamiento o prevenir ciertas complicaciones.



Según el portal cáncer.gov, existen algunos conceptos que se deben tener en cuenta con respecto a esta afectación y no caer en falsas ideas. La primera de ellas tiene que ver con la probabilidad de morir por tener cáncer.

Según la página en mención, la probabilidad de morir con esta enfermedad ha bajado en forma constante desde 1990 en Estados Unidos, algunos pacientes que han tenido cáncer como de seno, próstata o tiroides han tenido unos índices de supervivencia del 90% o más.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tiempo que un paciente con cáncer va a vivir no se puede detectar, puesto que esto depende de muchos factores como cuánto se ha diseminado la enfermedad en el cuerpo, qué tratamientos ha llevado a cabo y su estado en general.



Asimismo, algunos han creído erróneamente que el consumo de azúcar hace que el cáncer empeore.



De acuerdo con diversos estudios, las células cancerosas consumen más azúcar que las células normales, sin embargo, ninguna investigación ha declarado que el consumo de azúcar haga que la enfermedad empeore o que, al contrario, si al dejar de consumirla, este desaparezca.



No obstante, tenga en cuenta que cuando se lleva una alimentación alta en azúcares puede traer otras consecuencias como el sobrepeso y la obesidad.

Por otra parte, tampoco hay evidencia científica que determinen que si el paciente tiene una actitud positiva o negativa frente a su enfermedad haya algún tipo de mejora o que esto signifique que su condición empeore.



Es normal que un paciente con cáncer por momentos se sienta triste, frustrado y con impotencia, lo que no significa que este sea un detonante para que la situación empeore. La situación es muy subjetiva, dado que depende de las personas si mantienen la actitud positiva y el contacto con otras personas.



Otro de los mitos que giran en torno a esta enfermedad es la relacionada con las cirugías. Algunos creen que al realizarse una cirugía para la extracción de una biopsia o de un tumor causa la diseminación del cáncer.



De acuerdo con investigaciones, esta es una probabilidad baja, ya que los cirujanos siguen procedimientos adecuados y métodos especiales para prevenir que las células cancerosas se diseminen durante las biopsias u operaciones.



Así mismo, algunas personas creen que existen hierbas medicinales que curan el cáncer. No existen evidencias científicas que registren que los tratamientos alternativos ayuden a los pacientes eliminar la enfermedad.



Lo que sí existe son estudios que permiten suponer que la medicina alternativa puede ayudar a tolerar los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer, no obstante, algunas hierbas medicinales en vez de mejorar los síntomas de los pacientes, lo que hacen es interferir en el funcionamiento de ciertos tratamientos de quimioterapia o radioterapia.

Otras ideas erróneas sobre el cáncer

Por otra parte, otros creen que si nadie de su familia ha tenido cáncer, significa que no se tiene riesgo. Sin embargo, según algunos datos, el 38% de hombres y mujeres tendrán algún tipo de diagnóstico de cáncer en algún momento de su vida.



Finalmente, también existe la creencia de que los desodorantes antitranspirantes causan cáncer de seno. Frente a esta idea, varios estudios realizados hasta el momento no han encontrado ninguna evidencia de que esto sea así.

