Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps), Colombia es uno de los diez países en donde más se realizan cirugías plásticas y estéticas, y ocupa el tercer lugar, después de México y Tailandia, entre los que más extranjeros atienden con este fin.



Sin embargo, son muchos los mitos que giran en torno a este tipo de procedimientos y la base fundamental de estas premisas es la desinformación y la falta de guía para acceder a tratamientos de calidad, con profesionales autorizados.



Un aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de elegir a un profesional de la salud capacitado para este tipo de procedimientos es la formación y la acreditación como médico formado en el área de medicina estética, pero también su aval como una persona que goza de reputación y que trabaja en un centro que también cuenta con una trayectoria impecable.



Otro factor relevante es que este profesional pueda trazar un diagnóstico personalizado. Ningún médico debe recomendar un protocolo sin antes realizar un estudio personal de manera exhaustiva



Naturalmente, a todo esto hay que sumarle la importancia de que un médico estético cuente con los medios y las instalaciones adecuadas para proteger la salud de los pacientes y poderles proporcionar una atención impecable.



Por último, hay que resaltar que un médico estético profesional nunca le aconsejará tratamientos que no estén refrendados por la evidencia científica, para los que no esté debidamente preparado ni tampoco los aconsejará por razones ajenas a criterios de eficacia e indicación.



Los procedimientos estéticos bien realizados permiten obtener, en la mayoría de los casos, resultados que guardan relación con la estructura orgánica de cada persona. Cuando se aprecian efectos que distorsionan de manera grave las estructuras normales, por lo general se ha recurrido a técnicas que se apartan de la verdadera esencia de la cirugía plástica.



Por esta razón, es fundamental enfatizar en que los únicos autorizados y capacitados para realizar procedimientos estéticos de tipo quirúrgico son los cirujanos especializados en este campo y reconocidos por las autoridades competentes.

