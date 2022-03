La rinitis, conocida como inflamación de la mucosa, puede ser de tipo alérgica o no alérgica. De acuerdo con el portal Cuerpo Mente, en el caso de la rinitis alérgica, dicha inflamación está causada por una reacción ante determinantes alérgenos que se encuentran presentes en el aire, como es el caso de polen, polvo, moho o productos químicos, entre muchos otros.



(Siga leyendo: Rinosinusitis crónica: ¿cómo identificarla?)



En este caso, los síntomas constan de estornudos, prurito nasal, rinorrea y sensación de dificultad para respirar. A esto se suma lagrimeo, sensación de picazón en los ojos e incluso otros síntomas como dolor de cabeza o cansancio.



(De su interés: Atención integral y educación, claves para tratar la dermatitis atópica)

Como es natural, es necesario que la persona que sufre de rinitis alérgica identifique cuál es el agente que desata la rinitis y los síntomas mencionados anteriormente y los evite o se exponga lo menos posible a este.



De hecho, el doctor David Bonet-citado en Cuerpo Mente- estima que al menos el 75% de los casos los síntomas de rinitis alérgica coinciden con la polinización y el 25% restante tiene su origen en la sensibilización a alérgenos domésticos o del ambiente laboral.



(Además: Alergias en los niños: ¿por qué cada día son más comunes?)



De esta forma, una persona que por ejemplo sea alérgica al polvo, debería evitar tener alfombras, así como intensificar la limpieza de los espacios cerrados donde permanece con un paño húmedo.

Facebook Twitter Linkedin

Para evitar los efectos de la rinitis, la adherencia al tratamiento de un especialista es la principal recomendación. Foto: Archivo / EL TIEMPO

No obstante, cabe mencionar que también existen fármacos que bloquean la respuesta alérgica y alivian los síntomas. Si presenta complicaciones es recomendable que consulte con un especialista para que realice el diagnóstico correspondiente y emita las indicaciones tanto farmacológicas como no farmacológicas.





Por otra parte, pese a que los síntomas de la rinitis no alérgica son casi los mismos (congestión nasal, goteo de la nariz, estornudos, mucosidad en la garganta o tos) de acuerdo con la Clínica Mayo, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, se desconoce la causa exacta de la rinitis no alérgica. Sin embargo, de acuerdo con el portal especializado, “los expertos sí saben que se presenta cuando los vasos sanguíneos en la nariz se expanden y llenan el tejido nasal de sangre y líquido”.



(Le recomendamos leer: Buteyko, el método que podría ayudar a reducir el asma y la rinitis)



Además, agregan que las causas posibles de esta afección son varias, en donde se incluyen las terminaciones nerviosas de la nariz que responden con mayor sensibilidad, situación que se asemeja a la del asma. De esta forma, sea cual sea la causa, el resultado suele ser el mismo, es decir, membranas nasales hinchadas y congestión.



Si los síntomas son graves, la medicación indicada no alivia los síntomas o presenta efectos secundarios derivados de los fármacos que usualmente utiliza para calmar la rinitis, es necesario que consulte con el médico tratante.

Más noticias de Salud

-Casi el 20% de los niños del mundo sufre de dermatitis atópica-Las alergias son un mal controlable