Estos serían los efectos del calor extremo en el cerebro y salud mental, según expertos

En Colombia, el fenómeno de El Niño se sintió de forma intensa durante el mes de enero. Situaciones climáticas extremas han provocado desde altas temperaturas, heladas, sequías y hasta una ola de incendios que dejó 17.192 mil hectáreas impactadas negativamente en el país, de acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).



Dichas situaciones adversas pueden llegar a afectar el bienestar físico y mental de las personas. Le contamos cuál es el impacto que provoca vivir dichas situaciones.



Toda la capacidad institucional está dispuesta para atender los incendios. Foto: Bomberos

Los últimos registros de las máximas temperaturas que se han experimentado en Colombia durante las últimas semanas han prendido las alertas de la población y de las autoridades.



De hecho, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), hasta ahora 29 municipios han superado sus registros históricos de temperaturas.



Así lo explicó Tatiana Sierra, jefe de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas (OSPA) del Ideam, quien anunció que durante el mes de enero se registraron temperaturas fuera del rango normal.



“La temperatura del aire en superficie no es estática. No permanece estable durante los días, las semanas y los meses. Durante este mes de enero algunos municipios han registrado temperaturas máximas fuera del rango de lo normal, es decir, no se habían registrado temperaturas tan altas al menos durante los anteriores meses de enero”, puntualizó la jefe de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas (OSPA).



Entre las temperaturas más altas registradas se ubica al municipio de Jerusalén (Cundinamarca), el cual marcó alcanzó los 40,6 °C.



Otros de los municipios que superaron los registros fueron Santa Marta (36,9 °C), Urumita (38,6 °C), Abrego (32,8 °C), Lebrija (31,4 °C), Guadalupe (31,2 °C), Capitanejo (40,4 °C), Gámbita (28,8 °C), etc.



Se debe resaltar que, según Sierra, aún no se ha declarado oficialmente a enero como el mes más cálido. Sin embargo, todo parece indicar que pueda serlo.

La comunidad reportó el incendio el pasado domingo en la tarde Foto: Bomberos de Maní, Casanare.

¿Cómo afecta la ola de calor a la salud de las personas?

Según lo explicó el neurólogo y psiquiatra, Enrique De Rosa Alabaster, en una nota publicada en el medio Infobae, el aumento de las temperaturas afecta los estados de ánimo de las personas, incrementando los riesgos para quienes ya sufren patologías psiquiátricas.



De Rosa señaló que, basado en una publicación de Carlos Trad Fager, médico experto en el tema, en ambientes de calor extremo, es frecuente observar síntomas de abatimiento, languidez, angustia, dolor de cabeza, depresión, falta de coordinación, entre otros.



Además de dichas señales, el psiquiatra enmarcó que algunos cuadros como la depresión, los trastornos de angustia y dolores crónicos suelen incrementar cuando hay un viento cálido y seco.



El doctor argumentó que esto se demostró en diferentes estudios, como por ejemplo uno publicado por la revista Java en 2019, en el cual se realizó una investigación durante nueve años buscando relacionar el calor ambiental y el crecimiento de las visitas de emergencias por motivos de salud mental en adultos en Estados Unidos.



En la publicación se analizó a una población de más de dos millones de personas, a quienes se les relacionaron sus ingresos a las salas de emergencia en días de alta temperatura. En los resultados se concluyó que entre las mayores razones para asistir a emergencia estaba "abuso de sustancias, trastornos por ansiedad, cuadros depresivos, e inclusive diversos cuadros psicóticos".

Según explicó De Rosa, esto sucede, ya que las medicaciones psiquiátricas modifican la capacidad termorreguladora del organismo, es decir, esa habilidad del cuerpo de mantener su temperatura y de regular los procesos metabólicos.



Esto, de acuerdo con el doctor especializado, se relaciona con la "percepción de la temperatura del organismo, tema sobre el cual frecuentemente solo pensamos al hablar de fiebre”.



El experto comenta que, entonces, se termina causando una deshidratación por la alteración electrolítica que provocan los medicamentos, aumentando síntomas como el desánimo, cierta incapacidad para concentrarse, cansancio o irritabilidad

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

