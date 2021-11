Nadie quiere envejecer, pero ¡es inevitable!

Las generaciones actuales no piensan a largo plazo. Se hace urgente un cambio en los paradigmas para llegar mejor a la vejez. Habla Javier Cabrera Guerra, Presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría.



(Siga leyendo: En vivo: Las lecciones aprendidas de los futuros profesionales de la salud)



Colombia envejece de manera acelerada y aunque en nuestro país se fomenta la cultura del Edadismo (prejuicios y discriminación contra las personas por su edad) y se promueve el antienvejecimiento, debemos empezar el cambio para garantizar a las personas mayores una mejor vejez, un envejecimiento saludable.



(Además: Pacientes con cáncer siguen encontrando barreras en el sistema de salud)

De acuerdo con las proyecciones de población 2020 del DANE, en Colombia hay 6.808.641 personas mayores de 60 años. 3.066.140 (45%) son hombres, y 3.742.501 (55%) mujeres. Se estima que en 2034 las personas mayores en Colombia superarán el número de los jóvenes y niños menores de 15 años. Según la Organización Mundial de la Salud, ya hay más de mil millones de personas que tienen más de 60 años.



Este envejecimiento poblacional tiene una amplia variedad de efectos en la economía (pensiones, trabajo, consumo), el urbanismo y la arquitectura (ciudades y viviendas amigables para la tercera edad) y también en el diseño (productos y dispositivos para este segmento generacional).



(De su interés: Uso excesivo de antibióticos atenta contra la salud mundial)



Pero sin duda, el sector salud verá un mayor efecto del envejecimiento de la población, pues las personas mayores demandan muchos más cuidados para enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, entre otras.



En Colombia el 84 % de las personas mayores de 60 años presentan enfermedades crónicas no trasmisibles, según la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Bienestar que realizó el Ministerio de Salud y Protección Social en 2015.



En ese contexto, expertos nacionales y de 17 países tratarán de manera integral todas las aristas referentes a esta población en el marco del XV Congreso Internacional de Envejecimiento y Vejez que empieza mañana en Cartagena.



Sobre este tema EL TIEMPO habló con Javier Cabrera Guerra, presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y uno de los líderes de este evento.

El envejecimiento es un proceso fisiológico que se define como el resultado de la acumulación de cambios moleculares y celulares a lo largo de la vida de las personas FACEBOOK

TWITTER

¿Qué es el envejecimiento y cuándo empieza este proceso?

El envejecimiento es un proceso fisiológico que se define como el resultado de la acumulación de cambios moleculares y celulares a lo largo de la vida de las personas que conllevan a un deterioro gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, y finalmente a la muerte.



El envejecimiento es heterogéneo y cada persona envejece según factores intrínsecos como la herencia genética, y factores extrínsecos como estilo de vida, alimentación balanceada o actividad física. En conclusión, envejecemos desde que nacemos pero las personas tenemos la capacidad de acelerar o ralentizar nuestro envejecimiento, de acuerdo a las decisiones que hayamos tomado durante toda nuestra vida.



(Lea también: Estados Unidos busca producir mil millones de dosis de vacunas ARNm)



¿Qué es el envejecimiento saludable?

“Hacia una década de envejecimiento saludable” es el slogan del XV Congreso Internacional de Envejecimiento y Vejez en concordancia con acciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la OMS, que buscan mejorar para el 2030 la vida de los adultos mayores, sus familias y las comunidades en las que viven.



El mensaje de la OMS no está dirigido exclusivamente a las personas mayores, está dirigido a todas las personas, y a todas las sociedades para que piensen y proyecten su envejecimiento particular o colectivo. Muchas personas creen que en la vejez es cuando se inicia el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Eso no es así.



A los 60 años “cosechamos” en nuestra salud los buenos o malos efectos de estilos y hábitos de vida que llevemos desde nuestra infancia. Si a lo largo de los años llevamos estilos y hábitos de vida saludables (alimentación balanceada, actividad física) regular y creamos una fuerte red social (familia, amigos, vecinos) llegaremos a lograr un envejecimiento saludable y activo.



Si sucede lo contrario, tendremos varias enfermedades crónicas, deterioro cognoscitivo temprano, dependencia funcional, una red social débil y, por ende, tendremos una vejez más corta.

Facebook Twitter Linkedin

.Javier Cabrera Guerra, presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Foto: QMayor

¿Cuántos geriatras hay en el país?

En Colombia tenemos 120 geriatras, concentrados en las principales ciudades. De acuerdo con estándares en Europa y Norteamérica se recomienda tener un geriatra por cada 5 mil personas mayores de 60 años, y uno por cada 4 mil de personas mayores de 75 años.



En Colombia, necesitaríamos entonces tener más de 1200 geriatras para atender a una población de casi siete millones de personas mayores de 60 años. Este déficit de geriatras es un asunto que se debe desarrollar con las universidades y las facultades de medicina y de ciencias de salud (enfermería, nutrición, psicología) para crear currículos y cátedras de geriatría en posgrado y pregrado.



(Le recomendamos leer: La EMA estudia una posible licencia europea para la vacuna de Novavax)



¿Cuándo se debe consultar a un geriatra?

En Colombia debemos llegar a la situación que veamos la geriatría como una medicina preventiva y que cuando una persona a los 60 años llegue a nuestro consultorio podamos darle a este paciente herramientas concretas para llevar una mejor y más larga vejez. Desafortunadamente en Colombia a los geriatras nos ven como especialistas en adultos mayores, pero en modo paliativo.



Si llega un paciente de 90 años por supuesto estamos en capacidad de ayudarlo, pero podríamos ayudar más al conjunto de la sociedad, si se mira la geriatría como medicina preventiva para que el paciente mayor de 60 años planifique con nosotros su proyecto de vida para la vejez, un periodo que puede ser de tres o cuatro décadas.



¿De qué se va a hablar en este Congreso?

En el Congreso se tratarán temas vitales como sobre el envejecimiento y vejez como covid y vacunación, nutrición, genética y envejecimiento, derechos humanos de las personas mayores, enfermedad cerebro vascular crónica, enfermedad de Alzheimer, trastornos del sueño, incontinencia urinaria, osteoporosis, cáncer, fractura de cadera, envejecimiento activo, ciudades amigables y servicios de geriatría, entre otros temas.



Serán más de 230 conferencias que resaltarán la importancia de la prevención, atención y control como claves para que las personas mayores lleven una vejez saludable.

Más noticias de Salud

-Foto del carnet de vacunación no será válida en Bogotá





-La medicina de precisión, un paso gigante en la eficacia contra el cáncer