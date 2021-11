Estas son algunas consecuencias de entrenar demasiado y alimentarse poco

Muchos factores intervienen a la hora de determinar qué se considera exceso de ejercicio, ya que no solo depende de la cantidad de horas al día que se dedique al deporte. Muchos otros factores son determinantes a la hora de valorar si estamos llevando a nuestro cuerpo al sobreentrenamiento.



Sin embargo, es un hecho que entrenar en exceso y comer poco podría traer consecuencias para el organismo a largo plazo.



En lo que respecta al tipo de actividad física, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció unos mínimos para la población sin dolencias médicas específicas. Según la entidad, es recomendable que las personas de entre 18 a 64 años dediquen un mínimo de 150 minutos semanales a la práctica de alguna actividad física aeróbica, de intensidad moderada.



La OMS también recomienda que dos veces por semana, o más, se realicen ejercicios de fuerza de los grandes grupos musculares.



Esto, combinado con una dieta saludable, es el ejercicio mínimo que un adulto sano debería hacer para obtener beneficios sobre su salud.



Sin embargo, si se entrena demasiado y no se lleva un ritmo de alimentación saludable, podrían desgastarse los músculos. Cada vez que se ejercita, algunos tejidos se desgastan con el fin de construir nuevos para afrontar la actividad que se va a realizar en la siguiente sesión.



Cuando se produce un sobreentrenamiento y no damos al cuerpo margen de descanso o incluso no lo nutrimos como necesita para que se produzca la renovación de tejidos se puede entrar en rabdomiólisis. Según la Clínica Mayo, la rabdomiólisis es el resultado de la rápida destrucción de las fibras musculares, con salida del contenido intracelular a la circulación sistémica.



También pueden presentarse otras consecuencias como fatiga, el deterioro de las articulaciones o la acumulación de radicales libres.



Especialistas advierten sobre la alimentación deficiente ante rutinas duras de actividad física, ya que pueden provocar otras afecciones de variada gravedad, como problemas hormonales y del metabolismo. Por eso, es necesario incorporar nutrientes y darse días de descanso.



Según la entrenadora personal certificada Rachael Attard, de Sydney, Australia, esta práctica de hacer ejercicio en exceso acompañada de una alimentación restringida suele aparecer porque “algunos quieren perder peso rápidamente o están tratando de hacer cambios extremos en su composición corporal. Otros se dejan llevar por el fitness y no se dan cuenta de que están exagerando”.



De acuerdo con Ana Palacios, Nutricionista, Magister en Nutrición Clínica del Centro de Tratamiento de la Obesidad Red de Salud en Chile, es fundamental alimentarse bien cuando se hace ejercicio porque, de lo contrario, podría suceder lo siguiente:



El sistema digestivo produce y secreta numerosas hormonas, algunas de ellas con participación directa sobre la saciedad y el hambre. Una de las hormonas implicada en la presencia del hambre es la grelina, que está presente cuando han pasado varias horas sin comer y el estómago se encuentra sin alimentos.



El aumento de las concentraciones de grelina incrementa la ingesta de alimentos y reduce la utilización de grasas, lo cual produce aumento de la grasa corporal y ganancia de peso. Una vez que ha tenido lugar la ingesta de alimentos comienzan a disminuir los niveles de grelina.



Por otra parte, se encuentra otra hormona llamada péptido YY que, contraria a la acción de la grelina, produce inhibición del apetito. El péptido YY se secreta a los 15 min de comenzar una comida y permanece en sangre entre 4 a 6 horas, tiempo en que nos mantendremos con cierto grado de saciedad.



Si dejamos pasar más de 4 horas sin comer disminuye el péptido YY y aumenta la grelina lo que llevará a comer con menos control.



Por esta razón es sabido que cuando se tiene mucha hambre, difícilmente se harán selecciones saludables de alimentos y si lo que espera es conseguir un cuerpo que se vea saludable, además de las otras posibles consecuencias para la salud, es seguro que le costará mucho más alcanzarlo.

