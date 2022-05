La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) limitó este jueves el uso de la vacuna Janssen, monodosis contra la covid-19 de la farmacéutica Johnson & Johnson, en Estados Unidos tras revisar el riesgo de coágulos sanguíneos raros pero graves.



En un comunicado, la agencia federal estadounidense señaló que la autorización de emergencia de la vacuna se restringirá ahora a los mayores de 18 años para quienes no hay otras vacunas disponibles o no sean apropiadas médicamente, o quienes no quieran recibir otra vacuna.



El cambio se debe al riesgo de desarrollo de un tipo de coágulos raros y peligrosos, denominados trombosis con síndrome de trombocitopenia (TTS, por sus siglas en inglés), luego la administración de la vacuna.



"Hemos estado siguiendo de cerca la vacuna y la aparición de TTS tras su inoculación y utilizado la información actualizada de nuestros servicios de seguridad para revisar la autorización de emergencia", afirmó el doctor Peter Marks, director del centro Evaluación e Investigación Biológica de la FDA.



Desde dicienmbre de 2021, la FDA había advertido que las personas con antecedentes de un tipo raro de coagulación de la sangre deben evitar recibir la vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson.



Adicional, la hoja informativa de aquel entonces dice que no deben recibir este biológico quienes hayan tenido una reacción alérgica grave después de una dosis anterior de esta vacuna, ni un coágulo de sangre junto con un nivel bajo de plaquetas (células sanguíneas que ayudan a su cuerpo a detener las hemorragias).



Sin embargo, las autoridades sanitarias recomendaban aplicar esta vacuna en algunos casos específicos como, por ejemplo, en quienes hayan tenido una reacción alérgica grave a una vacuna de ARNm como las de Pfizer/BioNTech o Moderna. También se recomendó para aquellas personas o poblaciones con acceso limitado a las vacunas de ARNm contra el covid-19



Según los datos oficiales, cerca de 18 millones de dosis de la vacuna J&J han sido administradas en EE.UU., lo que supone cerca del 7,7 % de los ciudadanos que se consideran completamente vacunados en el país

Eficacia de la vacuna contra el covid-19

Si bien la nueva advertencia en la hoja informativa del biológico afirma que "la vacuna contra el covid-19 Janssen puede causar síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT) que puede poner en peligro la vida", muchos estudios han concluido que la vacuna de J&J sigue siendo duradera y eficaz.



La vacuna fue un 76% efectiva en general en la prevención de las infecciones por covid-19 y un 81% efectiva en la prevención de las hospitalizaciones relacionadas con covid-19. Las investigaciones también han mostrado que proporciona una inmunidad duradera al menos seis meses después de las inyecciones.



Por otro lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. mostraron que la vacuna de J&J tenía la menor tasa de infecciones posvacunación de todas las vacunas desde la semana que terminó el 25 de diciembre, las últimas cinco semanas de datos disponibles.



En enero, durante la ola de ómicron, las infecciones posvacunación fueron mayores entre los que recibieron la vacuna de Pfizer/BioNTech, seguidos por los que recibieron la de Moderna. Las personas vacunadas con la vacuna de Johnson & Johnson tuvieron la menor incidencia de infecciones posvacunación.





