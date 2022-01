La variante ómicron original, que ha demostrado ser altamente contagiosa y se ha convertido en la dominante en el mundo, es responsable del aumento vertiginoso de casos por covid-19 en el planeta.



(Siga leyendo: Así funciona la píldora que aprobó el Invima para tratar el covid-19)



La alarma en torno al sublinaje BA.2 se encendió luego de detectarse que su presencia aumentaba rápidamente en Reino Unido, la India y Dinamarca. Lo que se sabe hasta ahora es que el 97 % de casos de covid causados por ómicron corresponden al sublinaje BA.1.



(Además: El mundo registra un nuevo récord de casos diarios de covid-19)

Las evidencias científicas reunidas en torno a ómicron se basan principalmente en el sublinaje BA.1, pero se ha observado en los últimos días la presencia cada vez más importante del sublinaje BA.2, "que difiere del primero en algunas mutaciones, incluida la proteína espiga", según se reconoce en una actualización que ha realizado la OMS de la sección de su sitio web dedicada a informar el seguimiento de las distintas variantes del coronavirus.



(De su interés: Científicos identifican posibles factores ligados al covid prolongado)



Según datos preliminares de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), la llamada variante sigilosa de ómicron, parece propagarse casi un 30% más rápido que la variante ómicron original BA.1.



En Dinamarca, donde la nueva variante empezó a extenderse unas tres semanas antes, científicos del Instituto Estatal del Suero –que se encarga de la vigilancia epidemiológica en el país- han estimado que la capacidad de propagación de la variante BA.2 es alrededor de un 50% más alta que la de la ómicron BA.1 original.



“Hay algunos indicios de que es más contagiosa, especialmente para los no vacunados, pero que también puede afectar en mayor medida a personas vacunadas”, dijo el miércoles Tyra Grove Krause, director técnico del Instituto Estatal del Suero de Dinamarca, en declaraciones recogidas por Reuters.



No se ha descubierto todavía qué características de BA.2 le pueden permitir propagarse con más rapidez en países con un elevado porcentaje de población vacunada como Dinamarca y Reino Unido.



De acuerdo con la comunidad científica, se deberían priorizar las investigaciones sobre las características del sublinaje BA.2 para determinar su capacidad de escapar a las defensas inmunológicas, y esto de forma independiente al sublinaje BA.1, para poder compararlos.



(Lea también: Vacuna contra el covid no afecta los resultados de la fecundación in vitro)



Por ahora ni los casos registrados en Dinamarca ni los del Reino Unido sugieren que BA.2 tenga más riesgo de causar covid grave, aunque UKHSA advierte que aún no hay datos suficientes para saberlo.

Más noticias de Salud

-Infectarse y vacunarse provoca una respuesta inmune robusta-Covid-19: ¿en qué casos debe dirigirse a los servicios de salud?