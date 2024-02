Esto es lo que le pasa al cuerpo cuando los riñones están inflamados

Si bien todos los órganos del cuerpo humano son importantes para mantener una salud adecuada, los riñones son principalmente relevantes porque ayudan a filtrar los desvelos y a regular algunas sustancias que ingresan al cuerpo por medio de la alimentación.



Es por eso que cuando estos órganos no funcionan bien, quien padece de una enfermedad renal va a ver muy deteriorada su salud.

Los riñones ayudan a regular la presión arterial, tienen injerencia en el control del calcio y el fósforo y en al activación de la vitamina D, según el portal médico Santa Carmen.

Pero, ¿qué ocurre cuando los riñones no funcionan bien?

Cuando existe algún tipo de afectación en los riñones, los síntomas no se van a observar de inmediato, pues se afirma que sus funciones van disminuyendo progresivamente sin que el organismo sienta grandes cambios.



No obstante, cuando una enfermedad se da de inmediato, pueden sentirse síntomas como mareos, náuseas y malestar por una especie de intoxicación por las sustancias que el cuerpo no ha podido eliminar.



(Le puede interesar: Riñones: consejos de alimentación para mantener una buena salud renal)



Pese a lo que suele pensarse, cuando existe, por ejemplo, una enfermedad en los riñones y estos no están funcionando correctamente, las molestias se van presentando de manera progresiva y en un primer momento no suelen doler.



Pero, cuando se trata de una infección o una obstrucción en ellos, sí aparecen los dolores intensos y agudos.

Una de las molestias más comunes en los riñones es la aparición de piedras en sus conductos, lo que obstruye la salida de la orina y ocasiona inflamación y dolores.



Otra es la infección urinaria, que ocasiona unas ganas intensas de ir a orinar, pero que al momento de hacerlo, solo salen unas gotas causando un molesto dolor.



En el caso de piedras o cálculos en los riñones o infecciones, el médico le realizará exámenes de sangre y un estudio de orina para determinar cuál es el origen de las molestias.



Como ya se ha dicho anteriormente, ciertas enfermedades renales no se detectan de manera temprana, por lo que es importante hacerse controles regulares con el médico para determinar cómo está la función de los riñones.



(Lea más: La infección urinaria común que puede complicarse y hacerse grave: ¿cómo detectarla?)



Cuando los riñones están inflamados, el afectado puede sentir los siguientes síntomas:

Dolor o escozor al orinar. Necesidad de orinar con frecuencia. Necesidad intensa y persistente de orinar. Fiebre. Escalofríos. Dolor en la espalda, el costado o la ingle. Náuseas y vómitos. Pus o sangre en la orina. Orina turbia o con olor desagradable. Dolor abdominal.

Estos síntomas aparecen principalmente con la presencia de una infección urinaria que el médico trata especialmente con antibióticos, por lo que es importante que no se automedique y lleve al pie de la letra lo que el médico le sugiera.



Cuando se tratan este tipo de afectaciones sin un control médico y sin un tratamiento juicioso, es probable que las infecciones reaparezcan y las bacterias presentes se hayan vuelto inmunes a la infección, por lo que aunque ingiera estos medicamentos, las molestias persistirán.



Por eso es importante que si observa alguno de estos síntomas, asista de inmediato a un centro médico o donde un médico para que este pueda tratarlo y pueda atacar la enfermedad de raíz.



Así mismo, existen enfermedades preexistentes que pueden ocasionar problemas en los riñones como:



- Tener familiares con diabetes y/o con enfermedad renal.

- Tener hipertensión arterial y/u obesidad.

- Tener diabetes.



Recuerde que las enfermedades renales, especialmente las infecciones, pueden generar complicaciones en el organismo, como daño en los tejidos, envenenamiento de la sangre y en el peor de los casos, la muerte.



De igual forma, el no tratarse de manera oportuna puede ir menguando las funciones del riñón hasta convertirse en una afectación crónica.

Para prevenir una enfermedad renal, el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales recomienda:

Elegir alimentos saludables

Aliméntese con frutas, verduras, gramos enteros, derivados de la leche, disminuya el consumo de azúcares y sal.



Opte por preparar los alimentos al vapor o cocinados y menos las frituras, en vez de sal, puede reemplazarla con especias y verifique las calorías que está consumiendo.

Mantenga un peso saludable

Si tiene sobrepeso u obesidad, consulte con su médico o nutricionista para crear un plan para llegar a su peso ideal.

Realice actividad física

No es necesario pagar un gimnasio para comenzar a ejercitarse. Realice actividades cotidianas como caminar, trotar, hacer actividades en casa, sacar al perro, salir en bicicleta, subir escaleras, entre otras.

Duerma lo suficiente

El descanso también es importante, por eso procure dormir de siete a ocho horas diarias y mejore sus hábitos de sueño como evitar ver la pantalla de su celular antes de dormir.



Evite fumar y consumir alcohol.



Si desea más información sobre cómo mantener sanos los riñones, puede consultarle estos a su médico en su próxima consulta.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

