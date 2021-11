Así mejora un poco las cifras de tensión arterial

La presión arterial alta o hipertensión es una afección frecuente en la que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias es lo suficientemente alta como para poder causar problemas de salud.



La presión arterial está determinada tanto por la cantidad de sangre que el corazón bombea como por el grado de resistencia al flujo de la sangre en las arterias. Lo cierto es que existen algunas formas de obtener una lectura más baja de la presión arterial.



Según un informe del Ministerio de Salud y Protección Social, cuatro de cada diez adultos en el mundo padece hipertensión arterial.



Esta proporción aumenta con la edad: mientras en el grupo etáreo de 20 a 40 años se puede hallar hipertensión arterial en el 10% de ellos, de los 50 a 60 años esta proporción se incrementa al 50%. Una de cada 5 personas tiene prehipertensión.



A pesar de la eficacia de los medicamentos disponibles para su tratamiento y del bajo costo para controlarla, existen bajas tasas de tratamiento y control de la enfermedad en pacientes diagnosticados. Los estudios muestran que 1 de cada tres personas hipertensas no logran mantener sus cifras por debajo de 140/90.



De acuerdo al artículo titulado 'Cómo bajar la presión arterial rápidamente', del Medical News Today, revisado por la doctora Lauren Castiello, una persona puede ser capaz de obtener una lectura precisa, y posiblemente más baja, de la presión arterial al seguir los siguientes pasos:



Tomar la presión arterial correctamente: colocar un brazalete o brazal demasiado pequeño o que una persona lo coloque sobre la ropa puede elevar la lectura. No se debe cruzar las piernas ni tensar el cuerpo durante la lectura.



Descansar antes de tomar la presión arterial: levantarse y caminar inmediatamente antes de sentarse a tomar la presión arterial puede inflarla artificialmente.



Controlar el estrés o la ansiedad: el estrés alto puede elevar la presión arterial. Por lo tanto, es mejor tratar de tomar la presión arterial después de obtener resultados de pruebas médicas, no antes. Una persona también puede intentar tomar una lectura después de meditar o respirar profundamente.



Evitar fumar: la nicotina de los cigarrillos puede elevar la presión arterial durante unos 30 minutos, por lo que es mejor evitar fumar poco antes de una prueba de presión arterial.



Vaciar la vejiga: una vejiga llena puede elevar ligeramente la presión arterial.



Permanecer en silencio: hablar durante la lectura puede hacer que los números suban.



Evitar la cafeína y el alcohol: tanto la cafeína como el alcohol pueden elevar la presión arterial, especialmente cuando una persona bebe en exceso. La abstención el día de la lectura producirá un resultado más preciso.



Los medicamentos para la presión arterial, como los betabloqueantes o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ayudarán a una persona a bajar y mantener su presión arterial. Sin embargo, una persona siempre debe tomar el medicamento de acuerdo con las indicaciones del médico.



Los medicamentos pueden ser una buena opción para las personas cuya presión arterial no responde a otras intervenciones.

