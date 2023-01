El alzheimer está dentro de las condiciones de la demencia, y es un trastorno neurológico degenerativo. Esto quiere decir que a medida que pasa el tiempo los síntomas pueden empeorar.



Algunos de sus síntomas más comunes suelen ser la pérdida de memoria, problemas en el lenguaje, carencias en el pensamiento, dificultad de concentrase, depresión, aislamiento social, irritabilidad, desconfianza, cambios en los patrones de sueño, entre otros síntomas, que afectan la vida cotidiana al no poder realizar las tareas diarias.



En términos de prevención, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es importante conocer la historia familiar clínica del paciente, estar al tanto de los factores de riesgo de esta enfermedad, llevar una dieta rica en alimentos naturales, practicar meditación, llevar una vida diaria baja en estrés, hacer ejercicio, evitar la obesidad, tener bajo control la diabetes tipo II, evitar fumar y beber alcohol con frecuencia y realizarse un diagnóstico precoz.



De acuerdo con la misma entidad sanitaria, dentro de los factores de riesgo está el ser mayor de 60 años, el envejecimiento, la depresión, el bajo nivel educativo, el aislamiento social, la inactividad cognitiva y una historia clínica familiar con incidencia en demencia.



Un nuevo estudio publicado en The BMJ tenía como objetivo catalogar los seis factores de estilo de vida que habrían demostrado reducir el riesgo, o al menos retrasar la progresión del deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. Para este fin, los investigadores analizaron datos de 29.000 adultos mayores de 60 años (siendo el 49% mujeres, con una edad promedio de 72 años), con una función cognitiva normal al inicio del estudio, los cuales formaron parte del Estudio de Cognición y Envejecimiento de China.



Luego tener en cuenta diversos factores de salud, económicos y sociales, se trazó una hipótesis en la que cada comportamiento saludable de forma individual se asociaba con una disminución más lenta de la memoria durante los siguientes 10 años.



Los resultados revelaron que la dieta saludable en particular fue el factor que se relacionó de forma más intensa con una desaceleración del deterioro de la memoria, seguida de la actividad cognitiva y el ejercicio físico en segunda y tercera posición, respectivamente.



Sin embargo, el estudio tiene limitaciones. Los mismos investigadores señalan que se trata de una investigación observacional, por lo que no es posible establecer una relación de causalidad entre los factores de estilo de vida analizados y el riesgo de deterioro cognitivo.



Los científicos también precisaron que pudieron existir errores de medición dado que los datos eran autoinformados por los mismos participantes, y también sesgo de selección, dado que algunos participantes no llevaron a cabo un seguimiento correcto ni volvieron a recibir evaluaciones.



Lo único cierto es que el diagnóstico de esta condición neurológica se realiza observando la historia clínica del paciente y realizando un examen físico para determinar los síntomas del alzhéimer.



Según la Clinical diagnosis of Alzheimer's disease, se puede diagnosticar el alzhéimer con el Examen del Reconocimiento del Lapso, el Examen del Distractor de Brown Paterson, el Examen de Nombrar de Boston, entre muchos otros. También es importante para el diagnóstico, hacer exámenes de escritura, de dibujo y lenguaje.



“Se puede prevenir o demorar el alzhéimer con medidas de estilo de vida y nutrición, además para tratar los síntomas de mala memoria y falta de concentración se puede utilizar la terapia hormonal bioidéntica y también mantener de manera constante el equilibrio del colesterol en el cuerpo de acuerdo a cada persona y su estilo de vida”, asegura el doctor Adonis Maiquez especialista en alzhéimer, Antienvejecimiento y Medicina Funcional, quien no participó en el estudio antes mencionado.



Según el experto, la única forma de prevenir, tratar e incluso recuperarse de las enfermedades degenerativas modernas es identificar las múltiples causas que las generan de acuerdo con la vida cotidiana de cada individuo, su estado de salud, su entorno y la disposición para corregirlas al visitar a su médico de confianza especializado en este tema.

