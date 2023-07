En el mundo hay al menos 2.200 millones de personas con deterioro de la visión cercana o distante. En al menos 1.000 millones de esos casos, es decir, casi la mitad, la discapacidad visual podría haberse evitado o todavía no se ha aplicado un tratamiento, según la Organización Mundial de la Salud.



Entre esos 1000 millones de personas se encuentran las que padecen un deterioro moderado o grave de la visión distante o ceguera debido a errores de refracción no corregidos, cataratas, degeneración macular relacionada con la edad, glaucoma, retinopatía diabética, así como deterioro de la visión cercana causado por presbicia no corregida.



¿Qué son?

La catarata es una sombra del cristalino normalmente transparente, que hace difícil que la persona pueda leer, conducir o ver la expresión de los rostros. Al principio funcionan los anteojos, pero es posible que necesite una cirugía.

¿Cuáles son los síntomas?

Visión nublada o borrosa, dificultad para ver en la noche, sensibilidad a la luz, necesidad de colocar una luz más brillante para leer, decoloración de los colores o visión doble en un solo ojo.



El glaucoma es una de las causas más comunes de ceguera. Foto: iStock

¿Cuándo debo acudir al médico?

Si presenta cambios como visión doble o destellos de luz, dolor ocular repentino o dolor de cabeza, acuda al médico de inmediato.

¿Por qué se producen?

La mayoría de las cataratas se desarrollan cuando el envejecimiento o la lesión cambian el tejido que forma el cristalino del ojo. Es cuando las proteínas y fibras del cristalino comienzan a descomponerse, lo que hace que la visión se vuelva turbia o nublada. Algunos trastornos genéticos, la diabetes o el uso prolongado de esteroides, pueden aumentar el riesgo de desarrollarlas.



Ningún estudio ha demostrado cómo prevenir las cataratas o hacer más lento su avance. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Son propensos los diabéticos, el envejecimiento, exposición excesiva a la luz del sol, el cigarrillo, la obesidad, presión alta, cirugía anterior de ojos, uso prolongado de corticoides y beber alcohol en exceso.

¿Se pueden prevenir?

Ningún estudio ha demostrado cómo prevenir las cataratas o hacer más lento su avance. Sin embargo, hay que hacerse exámenes de la vista regulares, dejar de fumar, tener una dieta saludable, usar lentes para el sol y reducir el consumo de alcohol.

¿Cómo se forma la catarata?

Con la edad, el cristalino se vuelve menos flexible, menos transparente y más grueso y esto hace que las proteínas y las fibras del cristalino se rompan y se aglutinen, lo que enturbia el cristalino.



¿Qué tratamiento tiene?

La única manera de eliminar una catarata es por medio de la cirugía. Su oftalmólogo le recomendará extraer una catarata cuando le impide hacer cosas que quiere o necesita hacer. Durante la cirugía de catarata, se elimina el cristalino nublado natural y se le coloca un cristalino transparente artificial, denominado lente intraocular.



Las fuentes de información utilizadas son Clínica Mayo y American Academy of Ophthalmology. En caso de que tenga más preguntas o tenga sugerencias sobre temas que le gustaría leer, por favor escribir a mardel@eltiempo.com.