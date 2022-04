Es común realizar ejercicios de estiramiento antes de empezar a hacer ejercicio y cuando se termina una rutina, dado que es una condición necesaria para evitar dolores musculares o físicos. Sin embargo, expertos de la universidad de Harvard recomiendan hacerlo diariamente para estar en forma toda la vida.



Recientes investigaciones han determinado que los estiramientos deben ser una parte fundamental a la hora de practicar ejercicio. En el preentrenamiento lograrán que el músculo adquiera una temperatura óptima para la actividad y, como consecuencia, evitarán lesiones por una rigidez excesiva de los mismos.



Está demostrado científicamente que disponer de una musculatura elástica mejora el rendimiento físico y disminuye el riesgo de sufrir lesiones musculo-ligamento-tendinosas.



Es muy común creer que salir a correr, caminar, ir al gimnasio o hacer un deporte combate el sedentarimo. No obstante, el estiramiento diario mantiene los músculos flexibles, fuertes y saludables.



Cuando las personas no realizan suficientes ejercicios de estiramiento, los músculos se acortan y se tensan. Luego, se muestran débiles e incapaces de extenderse por completo. Esta situación puede derivar en riesgo de dolor en las articulaciones, distensiones y daño muscular.



Según expertos estirar es especialmente importante para disciplinas y actividades que requieran rangos de movimiento amplios. También hay que tener en cuenta que el estiramiento no previene al 100% las probabilidades de sufrir una lesión, aunque si que pueden reducirlas de manera significativa y optimizar el rendimiento, generando un mejor patrón y una mejor contracción muscular.



Todo lo que se necesita para calentar los músculos antes del estiramiento son de cinco a diez minutos de actividad ligera, como una caminata rápida. Asimismo, pueden estirarse después de un entrenamiento aeróbico o con pesas.

