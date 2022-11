La vitamina B12, también llamada cobalamina, es imprescindible para el funcionamiento del cuerpo. Sin embargo no la podemos fabricar, sino que se obtiene a través de alimentos como carne, pescado, huevos, leche y sus derivados, según señala el diario especializado Redacción Médica.

Esta vitamina se ingiere, llega al estómago, se une al factor intrínseco y se absorben juntos al final del intestino, en el íleon. Por lo tanto, la deficiencia de esta puede desencadenar enfermedades del intestino, indicó el citado diario.



Entre las causas principales de déficit de vitamina B12 están las enfermedades del estómago que desencadenan ausencia de factor intrínseco, mantener una dieta sin vitamina B12 (común entre los vegetarianos), padecer de vitíligo, hipotiroidismo, deficiencia en el funcionamiento de las glándulas paratiroides o suprarrenales, enfermedades intestinales o gastritis, entre otras.

La vitamina se obtiene a través de alimentos como carne, pescado, huevos, leche y sus derivados. Foto: iStock

Indican que los síntomas de una persona con deficiencia de esta vitamina pueden variar, además que muchas veces o no se diagnostica o se hace por casualidad porque los síntomas pasan desapercibidos o no aparecen. Las personas pueden presentar anemia megaloblástica o macrocítica (con glóbulos rojos de mayor tamaño), alteraciones en los nervios periféricos (hormigueo, adormecimiento, alteraciones en la sensibilidad o dolor en dedos de manos o pies, en las manos o en las piernas), alteraciones en el comportamiento (olvido fácil, irritabilidad, cambio del carácter), alteraciones en las mucosas (quemazón de lengua, aftas, llagas, en la boca), infertilidad y síntomas inespecíficos como estreñimiento, diarrea, pérdida de apetito o cansancio.



Un caso que llamó la atención entre la comunidad médica fue el publicado en la revista ‘Nature’, que documentó la historia de un hombre de 31 años de edad que indicó tener dificultades a la hora de realizar actividades que resultan simples, como amarrase los cordones de los zapatos o abotonarse la ropa.



Al revisa su historial, los médicos encontraron que el hombre llevaba una vida saludable y no consumía sustancias tóxicas o alucinógenos pero era vegetariano. Los profesionales revisaron su sistema muscular y articulaciones en las extremidades, pero el sujeto no presentaba molestias ni anomalías.



Luego, examinaron su sangre y fue allí donde encontraron la respuesta: el paciente tenía una anemia megaloblástica causada por los bajos niveles de vitamina B12 en su organismo. “El paciente comenzó a mostrar una mejoría al mes de seguimiento y mostró un alivio completo de sus síntomas con un examen normal a los tres meses de seguimiento”, concluyó.

