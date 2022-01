A través de una circular conjunta, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo dieron a conocer las medidas relacionadas con las incapacidades médicas de quienes deben aislarse por contagio o sospecha de contagio por covid-19.



El proceso para solicitar una incapacidad es sencillo, pero se deben tener en cuenta los nuevos lineamientos de aislamiento y toma de pruebas. Por esta razón, en EL TIEMPO le explicamos claramente cuál es la metodología correcta para incapacitarse en caso de contagio (o sospecha de contagio), según los parámetros del Ministerio de Salud.



Ante todo, si un médico o profesional de la salud decide expedir un certificado de aislamiento o de incapacidad, debe indagar previamente si el paciente tiene la posibilidad de realizar su trabajo en casa (teletrabajo). El certificado será entregado en virtud de la autonomía médica, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:



Personas sintomáticas:



Las personas que presentan síntomas concretos del virus, como fiebre, congestión, cansancio, dolor muscular, problemas para respirar, entre otros, debe aislarse por siete días desde el inicio de la manifestación de la enfermedad. De acuerdo con el Ministerio de Salud, este aislamiento no requiere de prueba diagnóstica (PCR o antígeno).



En caso de que se trate de una persona de 60 años o más, menores de 3 años o personas con factores de riesgo que presenten síntomas, SÍ se requiere una prueba diagnostica que confirme la positividad de contagio por covid-19. En este caso, es importante señalar que, así la persona se demora algunos días obteniendo los resultados de la prueba, el aislamiento debe realizarse desde el primer día en que se presentan los síntomas.



Personas asintomáticas:



Algunas personas pueden sospechar que tienen covid-19 sin necesidad de presentar ningún síntoma porque quizás estuvieron en contacto estrecho con un caso confirmado o porque se ha comprobado que algunos individuos no experimentan mayor manifestación del virus, pese a tener una prueba diagnóstica positiva.



En estos casos, quienes tienen esquema incompleto de vacunación o no tienen ninguna dosis de la vacuna, deben aislarse siete días desde el primer día de sospecha o contacto con alguien contagiado.



Por el contrario, las personas asintomáticas que tienen esquema completo de vacunación, incluyendo dosis de refuerzo, no requieren aislamiento ni toma de prueba. Aunque se recomienda que eviten participar en aglomeraciones, eventos, o visitar personas mayores de 60 años, menores de 3 años o con algún factor de riesgo durante siete días desde el inicio de la exposición, y mantener el uso estricto de tapabocas.



Si la persona tuvo contacto directo con alguien contagiado y sospecha de un posible contagio y no puede quedarse trabajando en casa (teletrabajo) será necesario que el médico realice una prueba para covid-19. Si el resultado es positivo, le serán otorgados siete días de incapacidad. Si, por el contrario, el resultado es negativo, se suspenderán las medidas de aislamiento y podrá retomar con normalidad sus actividades cotidianas.



"Es importante recordar que no es requerida la prueba PCR o de antígeno como condición para salir del aislamiento o de la incapacidad y que las empresas no deben exigir estas pruebas para que los empleados se reintegren al trabajo", mencionó el ministro de salud, Fernando Ruiz.



Esto aplica para todos los casos de incapacidad por covid-19.

