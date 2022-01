El medicamento oral anticovid llamado Molnupiravir, desarrollado por la farmacéutica Merck Sharp & Dohme, fue aprobado hoy en Colombia por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).



La entidad señaló que el medicamento solo se suministrará bajo fórmula médica. Según Carmela Oranges, directora médica de MSD Colombia (Merck en Estados Unidos), antes de empezar el tratamiento con esta píldora, el paciente "tendrá que acudir a su médico tratante para que lo evalúe y él decida si la persona es candidata para usar Molnupiravir o no".



El Invima especificó que el medicamento es únicamente para pacientes adultos, mayores de 18 años, con covid positivo, que no estén vacunados y que tengan riesgo de complicaciones o muerte, como por ejemplo, pacientes con obesidad, enfermedad cardiovascular, cáncer, entre otras patologías.



El Molnupiravir (MK-4482) es un análogo de nucleósido en investigación administrado por vía oral que inhibe la replicación del Sars-CoV-2, el agente causante de covid-19.



El método para tomar la pastilla es parecido a tomar Tamiflu para el resfriado común o un antibiótico para una infección del tracto urinario. De acuerdo con el Invima, en Colombia, la dosis recomendada para pacientes adultos es de 800mg (cuatro cápsulas de 200mg) cada 12 horas durante 5 días, con o sin alimentos.

La "píldora naranja para covid-19" de MSD se desarrolló inicialmente como un inhibidor de la influenza y el virus sincitial respiratorio (otras dos importantes infecciones respiratorias agudas) por un equipo de la Universidad Emory en Atlanta, Georgia.



Actualmente, el antiviral oral de Merck ha sido adquirido en más de 30 países, entre los que se incluyen Australia, Canadá, Corea, Japón, Tailandia, Reino Unido y los Estados Unidos, y en 20 de ellos ya está siendo utilizado como terapia para el tratamiento del covid-19.



En Latinoamérica, recientemente países como México y Panamá aprobaron el uso de emergencia del medicamento, adicional a las aprobaciones de importantes agencias como la EMA en Europa y la FDA de Estados Unidos.



La eficacia demostrada en la reducción del riesgo de muerte, que es de un 89 por ciento en los estudios clínicos que se han desarrollado desde el comienzo de la pandemia en diversos países del mundo, incluyendo Colombia, confirma el beneficio que este tratamiento puede aportar contra la pandemia de covid-19, como medida complementaria a los programas de vacunación contra el virus.



De acuerdo con MSD Colombia, a partir de ahora, el Gobierno colombiano va a continuar las conversaciones con la compañía farmacéutica y decidirá cuándo se comenzaría a distribuir y la forma en que se distribuiría a los pacientes en Colombia.



Todavía no existe un rango de precio estipulado para el Molnupiravir en Colombia, ya que como explicó Oranges "el precio del medicamento varía de acuerdo con los países. Cada Gobierno está en conversaciones con el departamento encargado de nuestra compañía y se continúa estimando el precio con el cual se va a vender".

