Como reconocimiento a las buenas prácticas para el fortalecimiento de la gestión y obtención de mejores resultados en salud, la Cuenta de Alto Costo (CAC) realizó un evento para exaltar por quinto año consecutivo la labor de aseguradores, prestadores y de los expertos clínicos que han demostrado su compromiso con la calidad de la atención de las personas con enfermedades de alto costo.



En esta categoría se encuentran enfermedades como la hemofilia, la artritis reumatoide, los 11 tipos de cáncer priorizados, el VIH, la hepatitis C, así como la enfermedad renal crónica, entre otras.



De acuerdo con la organización, el ranking busca favorecer la armonización del proceso de toma de decisiones entre los grupos de interés mediante la generación y el suministro de información, conocimientos y metodologías relevantes y oportunas sobre los mecanismos de ajuste por riesgo y gestión del riesgo de las enfermedades de alto costo.

Otro de los aspectos por los cuales se exalta a las entidades está relacionado con la labor de la Cuenta de Alto Costo y su trabajo constante para fortalecer la cultura data driven en la cual, se reconoce el valor de los datos como un activo estratégico para la toma de decisiones informadas en salud.



En lo que respecta a las EPS, la EPS Sura fue la ganadora en la mayoría de las categorías, obteniendo los mejores resultados en 9 de las 18 categorías, entre las que se destacan los mejores indicadores de gestión del riesgo en las personas con artritis reumatoide, mujeres con cáncer de mama y de cérvix, personas con cáncer gástrico, de pulmón, leucemia mieloide aguda y hombres con cáncer de próstata.



Asimismo, esta EPS ganó el primer lugar de la categoría de la EPS del régimen contributivo con los mejores resultados en la gestión integral de las enfermedades de alto costo, mientras que del régimen subsidiado lo obtuvo la EPS Mutual Ser.



A la EPS Sura le sigue la EPS Sanitas, la cual logró sobresalir en cinco categorías: EPS con los mejores resultados de gestión del riesgo en las personas con hepatitis C, personas con cáncer de colon y recto, población adulta con linfoma no Hodgkin, y tanto población adulta como menores de 18 años con leucemia linfocítica aguda.

La Clínica Colombia logró el reconocimiento en la mayoría de categorías de IPS con mejor gestión del riesgo de enfermedades de alto costo. Foto: Colsanitas

A ellas se suma la Nueva EPS, que se destacó en las categorías EPS con los mejores resultados de gestión del riesgo cardiovascular en las personas con hipertensión arterial o diabetes mellitus, población en diálisis, así como personas con hemofilia.



Por su parte, Salud Total EPS tuvo los mejores resultados de gestión del riesgo en las personas viviendo con VIH/sida.



Del mismo modo, la IPS que se llevó el reconocimiento en la mayoría de categorías con los mejores resultados de gestión del riesgo de enfermedades de alto costo fue la Clínica Universitaria Colombia y varios centros en las regiones también se destacaron en los diferentes rangos.



Durante el evento, estuvieron presentes la viceministra de Salud, María Andrea Godoy, el superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal; el vocero de Pacientes Colombia y presidente de la Asociación Colombia Saludable, Denis Silva, el presidente de la junta directiva de la CAC para el periodo 2020-2022, Juan Pablo Rueda, además de los gerentes y representantes de las EPS e IPS del país.



