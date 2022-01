Las enfermedades transmisibles son aquellas causadas por agentes infecciosos específicos o por sus productos tóxicos en un huésped susceptible. Se conocen comúnmente como enfermedades contagiosas o infecciosas.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los últimos años, factores como la urbanización no planificada y los problemas medioambientales, están influyendo considerablemente en la transmisión de este tipo de enfermedades.



Una cifra alarmante, por ejemplo, es que las enfermedades transmitidas por vectores (como mosquitos) representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas en el mundo.



Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las enfermedades transmisibles están estrechamente relacionadas con factores sociales, culturales y económicos como la disponibilidad de agua potable y saneamiento básico, las condiciones de la vivienda, los riesgos del cambio climático, las inequidades por razones de género, entre otros.



Reconocer cuáles son estas enfermedades y cómo se clasifican es importante para entender su mecanismo, su evolución y prevención. En Colombia, cuatro de los grupos de enfermedades transmisibles más importantes, clasificadas por el Instituto Nacional de Salud (INS) son los siguientes:



1) Enfermedades Inmunoprevenibles

Son aquellas enfermedades que se pueden prevenir mediante la vacunación, como el sarampión, la rubeola y la Parálisis Flácida Aguda.



2) Enfermedades transmitidas por vectores

En Colombia cerca del 85% del territorio está situado por debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar y presenta condiciones climáticas, geográficas y epidemiológicas aptas para la transmisión de estas patologías.



Algunas de estas enfermedades son: fiebre Amarilla, malaria, dengue, leishmaniasis, chagas, enfermedad por virus Zika y enfermedad por virus chicunguña.



3) Enfermedades Transmitidas por Alimentos



La globalización mundial ha provocado un aumento significativo en el comercio internacional de alimentos, lo cual ha proporcionado importantes beneficios sociales y económicos. Esto también facilita la propagación de enfermedades en el mundo.



En los dos últimos decenios, los hábitos de consumo de alimentos han sufrido cambios importantes en muchos países, se han perfeccionado nuevas técnicas de producción, preparación y distribución de alimentos.



Debido a lo anterior, es necesario implementar y mantener de manera constante una vigilancia epidemiológica, para impedir la aparición de patologías que derivan de los daños provocados por los alimentos y por el deterioro de los mismos.



4) Infecciones de trasmisión sexual ITS



Se trata de enfermedades mucho más reconocidas por la población como el VIH, la sífilis gestacional y la hepatitis B, C y Delta. Estas patologías constituyen un tema de interés en salud pública para el país debido al impacto negativo que tienen sobre población gestante y recién nacidos, incluyendo altos costos directos e indirectos así como repercusiones para muchos grupos significativos de personas y comunidades.

