Recientemente, una compañía enfocada en telemedicina y bienestar en América Latina llamada 1DOC3, publicó un Reporte Anual llamado “¿De qué se enferman y cómo se atienden los colombianos?”, que contiene información sobre las principales patologías por las que los colombianos asisten a consultas médicas virtuales.



(Siga leyendo: Dolor de cabeza, un malestar que afecta a la mitad de la población mundial)



En Colombia el top 5 de las consultas más recurrentes hechas por mujeres está conformado por temas gastrointestinales, enfermedades respiratorias, hipertensión, ansiedad y obesidad. Los hombres, por otro lado, suelen consultar por enfermedades respiratorias, temas gastrointestinales, ansiedad y obesidad.



(Además: ¿Qué síntoma alerta sobre niveles altos de triglicéridos?)

Enfermedades respiratorias: en un boletín informativo del Instituto Nacional de Salud (INS) se anunció el aumento de consultas por enfermedades por infección respiratoria aguda (IRA), así como un alza en urgencias y hospitalizaciones por esta afección. Sin embargo, el número no creció para pacientes que llegan a unidades de cuidados intensivos (UCI) por la situación mencionada.



(De su interés: Cáncer de colon, ¿cómo combatir a un enemigo silencioso?)



Cuando se analizó el número de casos con los grupos etarios en los que se presentan estas enfermedades, el INS explicó que con un 35 % del total de casos, es decir, unas 275.975 personas, los adultos entre 20 y 39 años encabezan la lista de afectados, seguidos por los pacientes entre 40 y 59 años, con un total de 172.583 casos, lo que corresponde a un 21,9 %.



Ansiedad o salud mental: La salud mental es uno de los problemas de la salud más importantes que prevalece en todo el mundo. En general, se estima que entre el 25 y el 30 por ciento de la población general presenta uno u otro tipo de problemas de salud mental. Esto significa que una de cada cuatro personas o una de cada cinco personas se verá afectada. Dichos problemas están presentes en todos los países, todas las culturas y todas las situaciones. Nadie es inmune, se presentan sin distingo de sexo o edad, pero generalmente los problemas se vuelven más pronunciados cuando las personas están bajo estrés.



En Latinoamérica, la falta de reconocimiento de estos problemas entre los profesionales médicos y no médicos, los pacientes, los cuidadores y sus familias, y a nivel gubernamental, aumenta el alcance de las enfermedades.



En Colombia, el estigma por solicitar ayuda ante este tipo de afecciones y la falta de información sobre posibles rutas de atención son batallas donde el país todavía se encuentra rezagado.



Las estadísticas muestran que cuatro de cada cinco personas que requieren ayuda o atención por trastornos mentales no la recibe por no saber que la necesita, por estigmatización o por simple falta de acceso al servicio.



De hecho, una nota estadística sobre salud mental en Colombia publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en 2021 daba cuenta de que tan solo el 0,9 por ciento de los encuestados reportó haber buscado ayuda de un profesional (psicólogo o terapeuta).



Además, la situación de covid-19 ha afectado la atención y el manejo de las personas que ya sufrían varios de estos problemas.



Obesidad: La diferencia entre obesidad y el sobrepeso se debe al Índice de Masa Corporal (IMC), que define el sobrepeso en 25 o más, en contra posición con la obesidad que es igual o superior a 30, según lo estipula la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En Colombia la nutrición es un tema que pasa desapercibido, desde la infancia la rutina está enfocada en azúcares y grasas dañinas. Actualmente, en la sociedad colombiana, seis de cada 10 personas sufren de esta enfermedad y puede que haya aumentado por cuenta de la pandemia, pues el sedentarismo y la cuarentena fueron determinantes en los cambios de rutina.



(Lea también: El hallazgo que vincula el cáncer de próstata con bacterias en la orina)



Según estudios recientes, cada año mueren en el mundo 2,8 millones de personas debido al sobrepeso o la obesidad, de acuerdo con algunas investigaciones, hecho que no pasa desapercibido en Colombia, pues el 56% de la población entre los 18 y 64 años está en condición de sobrepeso u obesidad.

Más noticias de Salud

-Cáncer: mujeres tienen mayor riesgo de efectos adversos con el tratamiento-¿Cómo aplicar primeros auxilios en caso de un infarto en casa?