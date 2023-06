Según el Ministerio de Salud cada hora a diez colombianos se les diagnostica una infección de transmisión sexual (ITS), conocida también como enfermedad de transmisión sexual (ETS). Principalmente son el Virus de papiloma humano (VPH), sífilis, herpes y gonorrea; siendo el grupo etario más afectado el de 15 a 34 las personas entre años.

“Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son causadas por varios agentes patógenos principalmente del grupo de bacterias y virus. La etapa de la vida de mayor riesgo de transmisión de las ITS está comprendida entre la adolescencia y el comienzo de la edad adulta; las mujeres son más propensas a tener ITS sin síntomas visibles", señala el ministerio de Salud.



Y aunque hay algunas más conocidas que otras, la protección a la hora de tener relaciones sexuales de cualquier tipo es fundamental.



Para que esté alerta y no olvide la importancia del uso del preservativo, le contamos sobre algunas ETS poco comunes, de las que se debe cuidar.

Linfogranuloma venéreo (LGV)

Una de ellas es el linfogranuloma venéreo (LGV), causado por una cepa específica de la bacteria Chlamydia trachomatis. Esta enfermedad suele pasar desapercibida debido a su baja incidencia, pero entre los síntomas están las úlceras genitales, inflamación de los ganglios linfáticos y dolor abdominal.



La infección no es ocasionada por la misma bacteria que causa la clamidia genital y suele ser más común en hombres que en mujeres.



El principal factor de riesgo es ser VIH positivo, de acuerdo con la enciclopedia médica MedLine Plus.

Chancroide

También conocida como chancro, se trata de una ITS poco frecuente causada por la bacteria Haemophilus ducreyi y se caracteriza por la aparición de úlceras genitales dolorosas.



El chancroide se contagia a través del contacto sexual con una persona infectada y este riesgo aumenta si la persona tiene alguna lesión preexistente, como un rasguño o una cortada.



"Las úlceras están rodeadas por un borde rojo delgado que pronto se llena con pus y en algún momento se rompe, dejando una herida abierta dolorosa. En el 50 % de los casos sin tratamiento, las bacterias del chancroide infectan los ganglios linfáticos de la ingle", explica el departamento de salud del estado de Nueva York.



En un plazo de cinco a 10 días de la aparición de las primeras úlceras, las glándulas de un lado o de ambos de la ingle se hinchan, endurecen y provocan dolor.

Granuloma inguinal

Causada por la bacteria Klebsiella granulomatis, también causa úlceras genitales, pero a diferencia de las anteriores estas no son dolorosas.



La enfermedad se caracteriza por la aparición de lesiones en la piel progresivas de un tono rojo, carnosas, sobreelevadas, e indoloras en zonas como el pene, la vulva, la región inguinal, los muslos, el ano, los glúteos y la cara.



De acuerdo con el Manual MSD, el diagnóstico se basa en los criterios clínicos y el examen microscópico. El tratamiento consiste en antibióticos.

Epididimitis

La Epididimitis es la hinchazón del epidídimo, un tubo en la parte posterior de los testículos que los une con los vasos deferentes y tiene como función transportar y guardar los espermatozoides, según la definición de la Clínica Mayo.



Esta enfermedad afecta a los hombres y es causada por una infección u otra ETS. Quienes padecen esta enfermedad sienten una especie de “pesadez” en la zona testicular, además de fiebre y eyaculación dolorosa y/o con sangre.



Marcela Puentes explicó al medio 'BioBio' de Chile que debido a sus síntomas se asocia mucho a ITS como la gonorrea y la clamidiaisis, motivo por el que es muy importante asistir a un médico para descartar otras opciones.



La causa más frecuente de la epididimitis es una infección bacteriana, que puede afectar a los varones de cualquier edad.



Por lo general, la epididimitis se trata con antibióticos y medidas para evitar las molestias.

Aumentaron los casos de VIH en Bogotá

