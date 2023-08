En la primera infancia pueden aparecer trastornos del neurodesarrollo, que son condiciones neurológicas que pueden afectar el desarrollo del funcionamiento personal, social, académico o laboral.



Por lo general implican dificultades en áreas como la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas o la interacción social.



Otros trastornos del neurodesarrollo comunes incluyen trastornos del espectro autista, trastornos del aprendizaje, como la dislexia y discapacidad intelectual, según el Manual MSD.

TDA

Este título se le dio hasta 1987, cuando se le añadió la palabra 'hiperactividad' al nombre.



Antes de eso, un niño era diagnosticado con TDA, con o sin hiperactividad. Pero a partir de principios de los noventa, el diagnóstico empezó a ser TDAH.



El diagnóstico incluía uno de tres tipos. Los niños que solo tenían los síntomas de falta de atención que se clasificaban del tipo inatento, los muy hiperactivos e impulsivos eran del tipo hiperactivo/impulsivo o a los que tenían síntomas se les llamaba de tipo combinado.



Muchas personas todavía usan el antiguo término TDA, pero como describe Child Mind ya no se utiliza con tanta frecuencia para evitar confusiones.

TDA-H

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez.



De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los niños con TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas (pueden actuar sin pensar cuál será el resultado) o ser excesivamente activos.



La literatura clínica de la enfermedad estima que entre un 2 y un 5 por ciento de la población infantil a nivel global, será diagnosticada con esta patología. Asimismo, se ha determinado que, en promedio, más del 50 % de los niños que tienen este diagnóstico en la infancia mantendrán los síntomas en su vida adulta.



Alguien con un TDAH muy pronunciado, y en especial de tipo impulsivo, tiene un mayor riesgo de caer en el consumo de sustancias o de exponerse mucho más que otras personas a situaciones de riesgo para su salud e integridad, si no recibe tratamiento y acompañamiento que lo ayuden a manejar su condición.

A menudo, comienza antes de los 4 años de edad y siempre antes de los 12 años. La edad pico para el diagnóstico es entre 8 y 10 años; sin embargo, a veces no se diagnostica hasta después de la adolescencia en pacientes que presentan el tipo con predominio de déficit de atención.



Los signos y síntomas centrales de TDAH, según el Manual MSD, son:



- Falta de atención



- Impulsividad



- Hiperactividad



La hiperactividad implica actividad motora excesiva y se puede evidenciar en comportamientos como responder antes de tiempo a las preguntas, hablar demasiado y moverse de forma impaciente.

Es importante señalar que, según el reporte de los CDC, los resultados de investigaciones no respaldan las opiniones populares de que el TDAH se origina por comer demasiada azúcar, ver mucha televisión, por las técnicas de crianza o debido a factores sociales y ambientales, como la pobreza o el caos familiar.



Por supuesto, sin dejar de lado que muchos factores, incluidos estos, podrían empeorar los síntomas, especialmente en ciertas personas, pero no hay suficientes datos de peso como para concluir que son las causas principales del TDAH.Algunos niños con TDAH tienen comportamientos hiperactivos y otros no, pero el diagnóstico es TDAH en cualquier caso.

"Lo importante es que, en el momento que lo detectemos, intervengamos. Cuando antes lo hagamos, mejor pronóstico tendrá este trastorno", señala la psicóloga y pedagoga Jimena Ocampo en un video de 'Guía infantil'.

Adicionalmente, el menor debe recibir acompañamiento a través de ejercicios como integración neurosensorial y terapia de psicopedagogía para desarrollar la concentración y que pueda tener herramientas para manejar sus impulsos. En última instancia, los expertos recomiendan la terapia psicológica que ayudará al paciente a dar sentido a sus esfuerzos, a asimilar su condición y desarrollar un enfoque cognitivo-conductual.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL - CON ARCHIVO DE EL TIEMPO

EL TIEMPO

