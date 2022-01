De acuerdo con el reporte de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud, la variante ómicron representa casi el 70 por ciento de los casos de covid-19 reportados en el país, los cuales han presentado un aumento significativo en los últimos días.



Dado que algunos de los síntomas de la influenza y de esta nueva variante son similares, puede ser difícil distinguir entre ambas enfermedades basándose solo en los síntomas.



Por esta razón, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han elaborado un mecanismo con una serie de pistas para determinar si los síntomas corresponden a covid-19.



Carlos Álvarez, coordinador de estudios covid para Colombia delegado por la OMS y miembro del Comité Asesor de epidemiología, explicó recientemente que la evidencia que se conoce hasta el momento señala que, en efecto, la variante ómicron sí es más contagiosa, por lo que hay mayores probabilidades de que un caso positivo contagie más rápido a otra persona.



Muchos estudios afirman que se trata de una variante de 5 a 10 veces más leve que otras cepas del virus, pero su capacidad de transmisión es exponencialmente mayor. Si bien la evidencia sugiere que es menos severa, esto no quiere decir que el riesgo de desarrollar enfermedad grave no exista.



De hecho, los síntomas notificados por personas con ómicron varían desde aquellos que presentan síntomas leves hasta quienes se enferman gravemente.



Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. La mayoría de personas experimentan fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar (sentir que le falta el aire), fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos y diarrea.



Si bien parece que se trata de manifestaciones parecidas a un resfriado común, los CDC han creado un 'autoverificador de coronavirus', una herramienta de evaluación clínica interactiva que ayudará a las personas de 13 años en adelante a decidir cuándo solicitar pruebas de detección o atención médica si sospechan que ellos o alguien a quien conocen se han infectado por covid-19, o si han estado en contacto cercano con alguien que tiene el virus.



La herramienta en línea también está disponible para dispositivos móviles y funciona realizando una serie de preguntas que, según las respuestas del usuario, ofrecen las medidas y los recursos recomendados.



Según Álvarez, ante síntomas gripales que causan duda, lo mejor es aislarse, comunicarse con la EPS y solicitar la prueba PCR para descartar o confirmar si los síntomas son asociados a covid-19 o no.



“La decisión de aislarse es la más responsable en este momento, especialmente porque aún hay temporada de vacaciones y las interacciones siguen siendo más altas”, dijo el experto.

