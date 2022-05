La obesidad es una enfermedad causada por múltiples factores y de difícil diagnóstico. La baja relevancia que se le ha dado al correcto manejo de esta condición ha llevado a que el exceso de peso se convierta en un problema de salud pública creciente en el país.



En Colombia, para el año 2015, el 37,7 % de la población tenía sobrepeso y el 18,7 % tenía obesidad, según datos de la Encuesta de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN).



Entre las más de 200 complicaciones médicas ligadas a la obesidad, se encuentran diversas afecciones de la piel a las que los pacientes deben prestar atención para evitar su desarrollo y crecimiento hacia otras zonas del cuerpo.



Las estrías, los callos plantares, el intertrigo (infección en los pliegues de la piel) y los hongos, son solo algunas de estas manifestaciones.

Debido a que no existen estudios que relacionen los efectos en la piel en pacientes con sobrepeso, los mayores casos se presentan en pacientes con obesidad, por medio de la aparición de alteraciones cutáneas que poco a poco causan un deterioro significativo en la piel de estos pacientes.



Algunas de estas son:



1. Acantosis nigricans: es el signo más frecuente entre los pacientes con obesidad. Se manifiesta en las axilas, ingle y cuello de los pacientes, mediante la aparición de pigmentación oscura. Otro factor de riesgo para su aparición es la resistencia a la insulina que generalmente padecen estas personas.



2. Acrocordones: se asocia a la acantosis nigricans y también a los pacientes con prevalencias asociadas a la diabetes y obesidad. Son aquellas imperfecciones como las “verrugas” que aparecen en diferentes zonas del cuerpo y que pueden crecer y expandirse, dependiendo de características puntuales.



3. Queratosis pilaris: es una manifestación que aparece cuando la piel produce queratina en exceso, obstruyendo los folículos pilosos.



4. Hiperandrogenismo: se da debido a una mayor producción de hormonas andrógenas en las mujeres, por mayor tejido adiposo, que ocasiona el crecimiento de bello en diferentes zonas del cuerpo y la aparición de acné.



En Colombia, según la ENSIN, más de la mitad de las personas en el país (56,5% de los colombianos) padecen de exceso de peso y las personas con obesidad tienen mayor probabilidad de desarrollar algún tipo de patología cutánea, puesto que la piel al ser el órgano más grande del cuerpo, se encuentra expuesto a múltiples amenazas metabólicas que, si no se manejan adecuadamente, pueden dejar signos de por vida.



Frente a esto, el Doctor Pedro Sánchez, medico endocrinólogo, menciona que “la obesidad se entiende como un estado inflamatorio crónico que se asocia a cambios a nivel de las células del sistema de defensa cutáneo a causa del exceso de grasa en el cuerpo. Es importante mencionar que la obesidad debe dejar de entenderse como un exceso de peso, pues la problemática se encuentra en el exceso de grasa, el cual genera una mayor demanda metabólica y desencadena muchas alteraciones infecciosas, alérgicas, entre otras”.



Todas estas enfermedades cutáneas pueden manifestarse en cualquier persona, pero es más grave cuando hay obesidad. Según el Dr. Sánchez, “la gran mayoría de los pacientes que vemos en consulta, por no decir que todos, tienden desarrollar problemas cutáneos. No obstante, con la llegada de la pandemia las personas le han dado más importancia a esta problemática, que se suele pasar por alto, a pesar del impacto en la calidad de vida y de la posibilidad de desencadenar nuevas enfermedades”.



En este sentido, la obesidad no solo aumenta la aparición de infecciones en la piel y está presente en múltiples trastornos cutáneos que deben ser tratados por un especialista, sino que afecta muchas otras partes del cuerpo.



Es por esto, que es necesario tener un manejo interdisciplinar en el que se maneje un plan integral en donde todos los especialistas intervengan, siendo el dermatólogo el profesional idóneo para empezar un cuidado adecuado de la piel, el nutricionista que no maneje una dieta, sino que le enseñe al paciente a comer bien y a acomodar las comidas a través del día para que sea agradable y saludable, el médico del deporte quién es necesario que apoye al crear una rutina que sea del interés de la persona que la realizará y último, pero no menos importante, el psiquiatra quien se enfoca en todos los temas relacionados a la salud mental que impactan las vidas de quienes viven con obesidad o sobrepeso.



Por último, los expertos recomiendan mantener adecuados niveles de hidratación, protección solar y limpieza a nivel cutánea constante, para prevenir estas enfermedades, que suelen afectar el colágeno, propiciando un deterioro más rápido de la piel.



Por ello, recomiendan consultar al especialista y realizar un autoexamen mensual, frente al espejo, para detectar a tiempo manchas y otras manifestaciones de riesgos para la buena salud de la piel.

