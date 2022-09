La Organización Mundial de la Salud, conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio, con el ánimo de reducir la tasa de suicidios que se presenta en el mundo y despertar el interés y la preocupación en los profesionales en salud mental de ofrecer soluciones efectivas a la sociedad.



De acuerdo con el Informe más reciente de Salud Mental de la OMS publicado en junio de 2022 el suicidio representa más de uno de cada 100 fallecimientos en el mundo, es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes.



En Colombia según el DANE, en un análisis de los efectos de la pandemia, en el 2021, se registraron 709 casos de suicidio, de los cuales 585 correspondieron a hombres y 124 a mujeres, mostrando un aumento con respecto al mismo periodo en el 2019.



Para Ángela Henao, directora de los Posgrados en Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, las cifras anteriores ponen de manifiesto la importancia de desarrollar acciones efectivas que prevengan esta situación, con el fin de disminuir los riesgos y fomentar entornos favorables para la salud mental.



“Debemos desarrollar acciones que promuevan conductas resilientes en la población, desarrollar intervenciones comunitarias que fomenten habilidades de resolución de problemas, habilidades sociales, habilidades de comunicación efectiva, promoción de ambientes de participación e interacción con otros, adecuado uso de tiempo libre y atención a los dolientes del suicida.



Para Yaneth Urrego, doctora en psicología y docente de la misma Institución existen algunos signos de alarma que pueden ayudar a la detección de la problemática, “el inicio de un sentimiento de vacío, la pérdida del sentido de la vida, el desinterés por actividades con las que antes se sentía placer, el aislamiento, la búsqueda frecuente de métodos efectivos de suicidio, la manifestación abierta de pensar en esta posibilidad y las conductas parasuicidas”.

Las señales

La experta en psicología también señala los principales factores de riesgo que hacen vulnerable a una persona para llegar a una conducta suicida son:



Vulnerabilidad Biológica. Las investigaciones han descubierto que cuando hay daño en los receptores del neurotransmisor de serotonina, aumenta la probabilidad de conductas de depresión lo cual hace más sensible a las personas ante situaciones que ven como difíciles de superar o como perdida.



Por otra parte, existe alteraciones en el neurotransmisor GABA, que aumenta la presencia de conductas impulsivas, siendo esta un factor que aumenta la desregulación emocional y la dificultad para retornar a un estado donde se encuentre tranquilidad que permita evaluar las situaciones de una forma positiva.



Conflictos Familiares. En los estudios que hemos realizado con niños y adolescentes, especialmente, algo que los afecta de manera importante son las discusiones constantes delante de ellos, dado que los motivos de conflicto se relacionan en temas que los involucran (su cuidado, custodia, acompañamiento y asistencia al colegio, cuotas alimenticias, recursos escolares, etc). De forma similar, pasa con los temas que involucran a los adultos mayores (acompañamiento, cuidado, recursos económicos) llevando a que en las diferentes edades surjan pensamientos de sí ellos no existieran aliviarían la carga de sus padres y/o familiares y el suicidarse sería una solución para los problemas de los demás.



Factores estresantes. En todos los contextos se presentan eventos donde no se cumplen las expectativas de lo que se esperaba. El acoso escolar y laboral, las pérdidas económicas, las perdidas afectivas son situaciones que se presentan de manera aguda o crónica, que al no ser resueltas de manera efectiva, llevan a considerar que no van a tener solución y se acompañan de gran sufrimiento. Siendo este último, lo que desata con más frecuencia el pensar en el suicidio.



Experiencias traumáticas. Aunque las situaciones que cambian la vida no necesariamente generan trauma, sino hace que muchos se conviertan en personal resilientes; los eventos que causan un cambio de vida inesperado y negativo pueden iniciar una percepción sobre el poco sentido de la vida, haciendo que la evaluación sobre todas las situaciones que se han experimentado se reduzca a lo negativo y al evento traumático.



Invalidación Emocional. Se entiende como un patrón de crianza que responde inadecuadamente o niega constantemente a la comunicación de experiencias emocionales. Es decir, se da poco espacio para la expresión de las emociones, especialmente si se consideran desagradables (miedo, tristeza, rabia), se minimiza o se ignora su expresión, se pide que se controlen, se pide que solo se demuestre “estar bien” y se les da atención cuando se expresan de manera extrema (rabietas, gritos, ataques de ira, llanto incontenible o amenazas de autolesión). Como consecuencia, la persona invalidada no sabe qué hacer con sus emociones, yéndose a los extremos, reprimiendo lo que siente y sintiéndose inadecuada cuando experimenta emociones negativas.



Contagio emocional. Si bien es importante hablar sobre el suicidio de manera abierta, sin desconocer su impacto, el centrarse en la forma en que se realizó, el sentido trágico de este hecho, la repetición de los hechos de manera continua a través de los medios o en las redes sociales, o en las conversaciones y el lenguaje exagerado o ambiguo llevan a quienes se identifican con la víctima consideren la misma opción.



Factores personales. Los modelos de aprendizaje, la historia particular de cada individuo, su temperamento, el conjunto de aspectos antes mencionados y el encontrarse en ambientes vulnerables que generan estrés, dan como resultado una mayor sensibilidad a generar depresión y ansiedad que pueden evolucionar a la conducta de suicidio.

