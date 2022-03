La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce las alteraciones del oído, audición y comunicación como comorbilidades intermedias dentro del grupo de las enfermedades crónicas, debido a la lenta evolución y que hoy en día evidencia mayores consecuencias en la población infantil.



Más de 1.500 millones de personas a nivel mundial experimentan algún grado de pérdida auditiva. De estos, se estima que 430 millones tienen pérdida auditiva de gravedad moderada o mayor en el oído con mejor audición.



En la Región de las Américas de la OMS, alrededor de 217 millones de personas viven con pérdida auditiva, es decir, el 21,52% de la población. Se espera que para el 2050, este número aumente a 322 millones.



Además, se sabe que la mayoría de las personas con pérdida auditiva no tienen acceso a intervenciones. La pérdida de audición no tratada tiene un impacto de gran alcance en la vida de las personas afectadas y sus familias.



A nivel social, representa un costo anual de $262 millones en la región. Por lo tanto, se necesitan acciones urgentes para prevenir y abordar la pérdida de audición con el fin de mitigar su impacto adverso en todas las etapas de la vida.



Para preservar la salud del oído en los niños, niñas y adolescentes es necesario reducir el volumen de televisores, computadores, celulares, limitar el uso de audífonos o auriculares, evitar la exposición a ruidos fuertes, evitar las recetas o métodos caseros para la limpieza interna del oído, entre otros.



Expertos coinciden en que todas las personas están expuestas a la pérdida de la capacidad auditiva. El 40% de las personas que tienen hipoacusia es porque no la han prevenido. Desde el momento en que un niño nace es posible realizar el tamizaje auditivo a través del instrumento de valoración de lenguaje y audición, lo que puede prevenir pérdida de audición a largo plazo.



Es importante recordar que la trayectoria auditiva de un individuo a lo largo de su vida determina su capacidad auditiva en cualquier esfera y momento, de ahí la importancia de prevenir el deterioro auditivo.

