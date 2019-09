Estas preguntas no se hacen en la cama / Sexo con Esther

Hay preguntas que no se deben hacer y menos en la cama, en razón a que muchas de ellas son completamente improcedentes y porque, a decir verdad, las respuestas por lo general no son objetivas.



Hay personas que convierten el catre en una sala de audiencias y a la pareja parecen sentarla en el banquillo de los acusados, tal vez bajo la concepción de que a cambio de un polvo –hablo en este caso de los hombres– son capaces hasta de responder afirmativamente a la pregunta de si quieren ser fiadores, algo que, valga decir, se diluirá casi siempre al volverse a poner la ropa.

Es que impresiona, por ejemplo, la imperiosa necesidad de muchas y muchos de querer saber en el momento cumbre qué tanto son amados. Y lo peor, con frases que parecen libretiadas, a pesar de que los fogosos amantes tienden a creer que desbordan originalidad: ‘¿Me amas?’, ‘¿me quieres de verdad?’, ‘¿serías capaz de dejarme?’, ‘¿te imaginas nuestras vidas si no pudiéramos estar juntos?’...



Un poco cursi, la verdad, pero digamos que hasta cierto punto comprensible en algunas encamadas, en algunos tipos de parejas.

Pero hay cosas que, excúsenme, no tienen perdón de Dios. Hablo de algunas preguntas que deben sacarse en estampida de debajo de las sábanas, no solo porque son de mal gusto, sino también porque algunas pueden dejar en evidencia la falta de tacto y hasta la tontería de quien las trae a colación.



Me refiero, sin más, al tonto ‘¿te gustó?’, que por lo general no buscan saber si la contraparte se sintió bien, sino que digan sí, mucho, para retroalimentar el ego que por lo general ronda a los malos amantes.



En otras palabras, quien sabe que es buen polvo, es capaz de evidenciar el efecto que produce en el otro, sin necesidad de interrogatorios necios.



‘¿Cuántas personas más han pasado por tu cama?’. Es una pregunta que por su mismo nivel de torpeza genera respuestas que nunca dejarán satisfecho a quien la hace, porque si se dice que ninguno, inmediatamente caerá en el foso de la incredulidad, y cualquier otro número puede lanzar al desnudo contrincante al bando de los promiscuos.



Esto sin contar que la sola pregunta es ya de por sí una violación bien ordinaria y grosera a la intimidad del otro, y un voto seguro de desconfianza.



Y qué tal cuando preguntan: ‘¿piensas en algo más cuando lo hacemos?’. Esta es una invocación a que el interrogado traiga a la cabeza al primero que se le ocurra y a que, obviamente, responda ‘solo en ti, mi amor’; con lo que se deja de lado que lo importante en un momento íntimo es estar ahí.



Y por falta de espacio, dejo para otra conversación la lapidaria frase de ‘¿esto ya te había pasado?’. Comentario-pregunta que algunas féminas le hacen a su pareja masculina en caso de una mala tarde o de una eyaculación precoz. Aquí no importa el tono, y lo más seguro es que el señor conteste que no, mientras piensa que lo mejor es comprar un boleto sin regreso.



Y por el mismo camino tortuoso se desliza: ‘¿quisiste mucho a tu ex?’ o, incluso, ‘¿quieres que te haga un blow job?’, cuando se sabe que a todos les gusta. Así que mejor ahórrense las pregunticas, les irá mucho mejor. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO