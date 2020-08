‘Estamos llegando al pico que hemos temido’: Gerente de EPS Sura

Gabriel Mesa Nicholls es desde hace casi década y media el gerente general de la EPS Sura, una de las más relevantes del sector. Médico, administrador y artista, es lo que se podría describir como un profesional integral que combina las herramientas académicas y la experiencia, con una sensibilidad particular.



Desde cuando surgió la amenaza del Covid-19 la entidad se preparó para responder al mayor reto que enfrenta la salud de los colombianos, tanto a través de sus recursos humanos, como de un aumento sustancial en la capacidad de hacer pruebas para detectar los contagios. En medio de su intensa agenda, habló con EL TIEMPO.

¿Cómo va la pandemia desde su punto de vista de médico y de administrador de empresas?

Cada día que pasa, es un día que estamos más cerca del final de este desafío. Hemos trabajado sin descanso para prepararnos para este momento. Ha sido un aprendizaje largo e intenso. Una especie de maratón de 42 kilómetros. En esa analogía, pienso que vamos entre el kilómetro 33 y el 35. Hay un cansancio acumulado importante, pero es ahora cuando necesitamos estar más enfocados que nunca; mantener el ritmo y regularnos alimentando la fortaleza mental, mediante la esperanza. Practico la maratón atlética, así que sé de que hablo.

Mucho se ha hablado del pico. ¿Cuándo lo alcanzaremos?

Estamos llegado al pico que hemos temido hace rato, pero también para el cual nos hemos preparado con rigor, desde hace cinco meses. Hemos aprendido y hecho muchas cosas, tuvimos la suerte de que la pandemia nos llegó después de pasar por otros continentes y países. La curva en las distintas ciudades del país está en diferentes puntos. Aunque hay modelos diferentes, nuestra visión es que Barranquilla ya pasó el peor momento; Bogotá está cerca de la cima; y Medellín y Cali van en ascenso.

¿Cómo reaccionar?

Es evidente que tenemos que pensar, comunicarnos y actuar de manera diferente en el día 150 de la pandemia que en el día uno. Llevamos meses diciendo: “cuídate, que no te dé el coronavirus”. Eso está muy bien. Hay que tomar todas las medidas preventivas, pues el mejor tratamiento es evitar el contagio. Sin embargo, en esta etapa hay que enfatizar en educar y acompañar a las personas enseñándoles qué hacer si se contagian.

¿Estamos mejor preparados?

Basados en la experiencia española, y en lo que sabemos sobre el papel de la adecuada oxigenación en la recuperación de los pacientes con infecciones por coronavirus, hemos desarrollado un concepto intermedio entre la terapia con oxígeno en casa y las UCI: las Unidades de Cuidado Respiratorio Intermedio (UCRI). En estas se administra ventilación mecánica no invasiva, como puede ser oxígeno a alta presión. Ello ha permitido una recuperación rápida de los pacientes de Covid, sin necesidad de pasar por una hospitalización o una UCI.

Hay muchas indicaciones y contraindicaciones, usando términos médicos, para tratar el Covid-19. ¿Qué proponen ustedes concretamente?

Hoy, afortunadamente, sabemos que las UCI no son el único camino. De hecho, las UCI son el último recurso cuando no implementamos otros que ofrecen mejores resultados: Hoy tenemos el conocimiento médico que nos permite saber que las complicaciones del Covid se pueden prevenir en gran medida, enfocándonos en la población de mayor riesgo, monitoreándolos e interviniéndolos tempranamente.

¿A qué se refiere?

Se pasa de sedar rápidamente a los pacientes con hipoxemia para conectarlos a un ventilador, a mantenerlos despiertos y conscientes, respirando por sí mismos -con oxígeno suplementario-, enseñándoles a respirar conscientemente, y acostados boca abajo -esa postura se llama pronación- y de lado para mejorar la función pulmonar, con resultados sorprendentemente positivos. Muchos de estos pacientes regresan a niveles normales de oxigenación, simplemente con estas medidas, y su pronóstico es mucho mejor.



A diferencia de lo que se sabía en Italia o España en febrero, hoy sabemos que podemos cambiar el curso de la enfermedad por coronavirus en los pacientes de mayor riesgo y evitar o disminuir dramáticamente los desenlaces negativos, incluyendo la hospitalización, las UCI y los ventiladores, e incluso los fallecimientos con tres medidas muy simples. Pero para eso es necesario que los pacientes de riesgo consulten tempranamente, ojalá de manera virtual o telefónica, por la aplicación o por Whatsapp. En el caso de Sura hemos fortalecido todos estos frentes de atención.

¿Cuáles son esas medidas?

Primero, aprender a respirar bien con ejercicios sencillos, que ayudarán a recuperarse más rápido de la enfermedad. Hay muchos ejercicios en internet. La respiración profunda y consciente es muy importante para superar el Covid. Luego dormir boca abajo, descansando de lado. Eso mejora la función pulmonar y la oxigenación.Finalmente, monitorear la saturación de oxígeno mediante un oxímetro de pulso que se consigue en una farmacia. Esta debe mantenerse por encima de 93% en ciudades que están por debajo de 2000 metros sobre el nivel del mar, o en 91% en ciudades como Bogotá.



Si la saturación permanece por debajo del nivel indicado, se debe comunicar como signo de alarma y pasar a tratamiento temprano con oxígeno en casa. Nuestra experiencia muestra que 95% de los pacientes tratados tempranamente, se logran quedar en casa. Nosotros, por ejemplo, a la personas de mayor riesgo les enviamos un kit que comprende oxímetro, termómetro y mascarillas y las monitoreamos periódicamente, mediante un equipo de profesionales de la salud.

¿Qué resultados han tenido?

Los resultados son increíblemente esperanzadores: de algo más de diez mil pacientes en el programa de oximetría y oxigenoterapia temprana, tan solo un poco más de 250 han requerido oxígeno en casa, es decir el 2,6%. Además, se han hospitalizado en piso alrededor de 170 pacientes, con menos de 50 pacientes en UCI y una tasa de letalidad inferior al 0,1%.

Las EPS, una de las cuales usted dirige, han sido criticadas en dos frentes: su papel durante la pandemia y, más generalmente, en la estructura del sistema de salud. ¿Qué tiene que decir a estas críticas?

Colombia ha afrontado la crisis impuesta por el coronavirus de manera contundente, articulando las medidas dictadas por los gobiernos nacionales, departamentales y municipales con la capacidad de gestión y articulación local de las EPS, que son Entidades Promotoras de Salud. Nosotros entendemos que la palabra Promotoras es clave. Nuestra función es gestionar el riesgo de salud de la población que tenemos a cargo. Promover la salud de nuestros afiliados. Para hacerlo, debemos conocer a nuestros afiliados: ¿Quiénes son? ¿Dónde y con quién viven? ¿Qué enfermedades sufren? ¿Dónde se pueden contactar? Esa capacidad de gestión de riesgo a nivel individual ha sido fundamental para nosotros en esta coyuntura.



He visto cómo las EPS en general, al igual que los hospitales y los médicos, han trabajado incansablemente para garantizar el cuidado de la población en la pandemia.



Eso no quiere decir que no hayamos tenido problemas. Los retos han sido enormes: el volumen creciente de atenciones, la disponibilidad de talento humano y de red, las pruebas de diagnóstico y la atención de población vulnerable.



Sin embargo, la pandemia puso de presente las fortalezas que tiene Colombia en su sistema de salud y que suelen ser apreciadas por los otros países, pero generalmente ignoradas aquí.

¿Qué ha pasado con las otras enfermedades o tratamientos?

Las EPS han transformado su modelo de atención en un plazo muy corto, fortaleciendo las capacidades del sistema de salud en telemedicina, atención domiciliaria y tecnología. En esta pandemia, solamente nosotros hemos realizado más de 600 mil atenciones de telemedicina, teleconsulta y teleorientación a pacientes con condiciones crónicas, mayores de 70 años y mujeres gestantes; hemos entregado más de 800.000 medicamentos a domicilio. Esta es una verdadera transformación del sistema de salud, que llegó para quedarse.

Las EPS se han convertido en los responsables de las pruebas para detectar el Covid-19. El propio gobierno nacional ha decidido no hacer pruebas dobles a aquellos asintomáticos y en casos leves. ¿Qué opinión le merece esta decisión?

Las llamadas PCR, son pruebas moleculares que tiene un alto grado de sofisticación. Colombia ha desarrollado una capacidad de realizar estas pruebas, que ha superado las expectativas iniciales. Hace unos meses teníamos la meta de llegar a 10.000 pruebas diarias. Ahora estamos en más de 38.000 y no damos abasto.



Sura procesa más de 4.000 pruebas diariamente, pero hemos estado recibiendo 6.000 solicitudes al día. En las últimas semanas, la alta demanda creó una congestión que superamos, gracias a la adquisición de un número importante de pruebas antigénicas que reemplazan las de PCR y están validadas por el Gobierno.



En este momento de la pandemia, donde el virus ya circula ampliamente en la comunidad, es necesario utilizar las pruebas de manera diferente a como se usaban en marzo, cuando eran pocos los pacientes positivos. Hoy, dependiendo de la ciudad, es posible que más de la mitad de las pruebas sean positivas. Por eso es necesario pensar, comunicarnos, educar y actuar de manera distinta al acercarnos al pico.

¿Qué quiere decir eso?

Debemos comprender que, en este instante, en muchas ocasiones, la prueba no hace ninguna diferencia en el tratamiento. Todo paciente, solo con ser sospechoso, debe estar aislado para evitar contagiar a otras personas. Los pacientes con riesgos de complicación deben ser monitoreados y tratados como positivos para evitar malos desenlaces.



Estudios científicos recientes han permitido establecer que el periodo más importante para la trasmisión del virus es desde los dos días previos al inicio de los síntomas y los primeros ocho días desde el inicio de los mismos. Hoy sabemos que las personas dejan de contagiar el Covid luego de 10 días del inicio de los síntomas, sumado a tres días sin fiebre y mejoría de los síntomas.

¿Qué le recomienda a una persona que cree que tenga Covid?

Las personas sin ningún factor de riesgo de complicación por Covid, no necesitarían consultar al médico. Como estamos cercanos al pico, el número de casos aumentará, por lo que debemos enfocarnos en cuidar y proteger a aquellos que tienen riesgo de complicarse. La gran mayoría, el 90% de las personas con Covid que no tienen factores de riesgo, son asintomáticos o presentan síntomas leves.



Las personas en esa categoría -por ejemplo, parejas jóvenes, con niños pequeños- deben estar tranquilos, pero atentos a algunos signos de alarma, que, de presentarse, deben comunicar inmediatamente. Me refiero a dificultad para respirar, fiebre persistente de más de 1 día y cambios en el estado de conciencia.

Pero hay que aislarse…

Por supuesto. Estas personas, sin factores de riesgo, deben tener presente que el mejor sitio para pasar la enfermedad es precisamente en su casa; y que la mejor atención es telefónica o virtual. No necesitan ir al hospital, a menos que tengan signos de alarma. Es fundamental que estas personas no salgan para no contagiar a otros.



A su vez, los individuos con factores de riesgo deben consultar por vía virtual para recibir orientación específica y posible ejecución de pruebas e incorporación al programa de monitoreo de oximetría.

Lo veo muy optimista, entonces ¿hay esperanza?

Hace poco aprendí una frase que me ha inspirado y servido durante estos meses: “En tiempos de crisis, la esperanza es una responsabilidad”. ¡Claro que hay esperanza! Hablé con el exministro Alejandro Gaviria, para discutir estas ideas y confrontar percepciones sobre el futuro y la pandemia. Según sus palabras, de lo que hablamos más arriba es “optimismo basado en la evidencia”.