EE.UU. anuncia acuerdo para llevar vacunas a zonas de conflicto

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció este miércoles un acuerdo para llevar vacunas contra el covid-19 a zonas de conflicto del mundo, donde muy pocas personas han sido inmunizadas.



(Sigue leyendo: Identifican la mutación de la variante delta que la vuelve tan contagiosa)



En una reunión ministerial virtual sobre la pandemia, Blinken afirmó que Estados Unidos ha trabajado con Covax, la alianza internacional de vacunas para apoyar a las naciones en desarrollo, para proporcionar los inmunizantes de una sola dosis de Johnson & Johnson en áreas de conflicto y con otros problemas humanitarios.



(Además: La OMS advierte que puede haber desabastecimiento de jeringas para vacunas)

"Estamos deseosos por que las personas en estas difíciles circunstancias obtengan protección contra el covid-19 lo antes posible", remarcó Blinken. "Conocemos la urgencia de esta lucha. Sabemos lo que tenemos que hacer para detener la pandemia. Ahora, tenemos que hacerlo", mencionó.



El jefe de la diplomacia estadounidense remarcó que "es necesario acelerar una distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo" para lograr alcanzar el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de tener protegido al 70 % de la población mundial en septiembre de 2022.



(De su interés: Así avanza la vacunación en niños de entre 3 y 11 años)



Blinken subrayó que mientras en Norteamérica y Europa más del 50 % de la población está completamente vacunada, en África la cifra no llega al 10 %. "Tenemos que cerrar ese hueco", indicó.



Por su parte, el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, que participó en la reunión, agradeció la iniciativa de Estados Unidos y "respaldó la necesidad de asegurar un reparto justo de las vacunas para lograr una recuperación sostenible".



En septiembre, el programa Covax, con el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos buscan asegurar la distribución equitativa de las vacunas anticovid, reconoció que no podrá entregar este año los 2.000 millones de dosis que había proyectado y sólo dispondrá de 1.400 millones.



La cita ministerial de hoy se produce después de la cumbre virtual de líderes mundiales organizada por el presidente estadounidense, Joe Biden, a finales de septiembre en la que se comprometió a comprar 500 millones de dosis contra la covid-19 para países en desarrollo.



Gavi, la asociación público-privada que codirige Covax, dijo que Estados Unidos negoció para que se suprimieran los requisitos de indemnización por las vacunas de Johnson & Johnson.



(Le puede interesar: Avanza la vacunación contra el covid-19 en grupos étnicos)



Los fabricantes han exigido a los gobiernos que paguen cualquier sanción legal por incidentes en la vacunación, creando obstáculos para naciones pobres y especialmente para los grupos de ayuda que operan en zonas de conflicto.



"Damos una calurosa bienvenida al papel del gobierno de Estados Unidos en ayudar a negociar el acuerdo entre J&J y Covax", celebró un portavoz de Gavi en Ginebra.



El portavoz pidió a otros fabricantes de vacunas que se unan a Johnson & Johnson y la china Sinovac para renunciar a requisitos de indemnización para las agencias humanitarias. Los detalles sobre cuántas dosis se distribuirán no se anunciaron de inmediato.

Más noticias de Salud

-Lo que debe saber sobre la píldora de Pfizer y la de Merck





-Lo que debe saber sobre la vacunación contra covid-19 en niños