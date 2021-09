Cytotec tableta no cuenta con registro sanitario en Colombia

El Cytotec tableta 200 mcg es la marca comercial del misoprostol, un medicamento generalmente usado para prevenir las úlceras en las personas que toman ciertos medicamentos para la artritis o el dolor.



En Colombia, el medicamento estuvo amparado con un registro sanitario hasta el mes de enero de 2014, cuando su titular, Pfizer, decidió dejar de comercializarlo en el país de manera definitiva. Por esta razón, actualmente no está autorizada su venta en Colombia y se encuentra prohibido su ingreso por puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, encomiendas y envíos postales.



El Invima ha evidenciado actividades publicitarias y de comercialización relacionadas con el medicamento en páginas web y redes sociales, en donde se intenta publicitar el fármaco con la indicación de “pastillas abortivas” y otras recomendaciones no autorizadas. Si bien el uso inadecuado del misoprostol puede provocar abortos espontáneos o trabajo de parto prematuro, es muy importante resaltar que el consumo y uso de este tipo de productos con el fin de interrumpir un embarazo indeseado, puede generar un riesgo en la salud y un resultado desconocido de alta gravedad.



Cabe recordar que el consumo de medicamentos que no están amparados por un registro sanitario no ofrece garantías de calidad, seguridad, eficacia y adicionalmente, se desconocen sus condiciones de fabricación, importación o distribución, su composición, contenido, indicaciones, etc.



Es necesario que, antes de comparar cualquier medicamento, pueda verificar la autenticidad de los productos. Para esto, el Invima cuenta con su página web (www.invima.gov.co) en donde se pueden consultar todos los registros sanitarios de los medicamentos autorizados en el país. Así mismo, es importante recordar que consumir productos sin registro sanitario pone en potencial riesgo la vida de cualquier persona.



El Invima invita a la población que tiene conocimiento de estos casos a realizar las denuncias correspondientes en los siguientes canales oficiales del Instituto: teléfono: (+571)7422121, ext.: 1301, 1302, 1321 y correo electrónico: contactenos@invima.gov.co.

