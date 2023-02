Dentro de las discusiones que ha suscitado el proyecto de reforma de la salud, que estaría próximo a conocerse y debatirse en el Congreso, la Caja de compensación familiar, Compensar, asegura que comparte con el gobierno algunas ideas como la de garantizar un acceso equitativo y de calidad a todos los colombianos, además de mejorar las acciones de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad haciendo uso de modelos predictivos, entre otras posiciones.



Sin embargo, la entidad también señala que existen cinco puntos que podrían en riesgo el sistema y que llevarían a un claro retroceso del mismo.



(Siga leyendo: Reforma de la salud: exministros piden articulado para poder evaluarla)

A través de un comunicado, Compensar aseguró que la eliminación de las EPS como entidades intermediarias supone la imposibilidad de que el ciudadano pueda escoger la institución que le prestará sus servicios de salud ambulatorios de primer nivel, "una situación que lo limita a estar atado a puestos de atención ambulatorios gestionados por las Alcaldías y Gobernaciones, desconociendo la capacidad actualmente establecida, con altísimos estándares de calidad, y dejando de nuevo la atención primaria en salud en manos exclusivamente de los gobiernos territoriales".



Asimismo, la entidad menciona que, en lo que se ha podido conocer de la reforma, las funciones esenciales que realizan las EPS (como la gestión de riesgo en salud, la conformación y articulación de la red integrada de atención y la gestión el riesgo operativo en labores como la afiliación de los usuarios, entre otros), no están asignadas a un ente claramente definido.



"Es aquí en donde existe un gran valor desarrollado durante los 29 años de funcionamiento de las EPS. Hoy el sistema goza de madurez en cada uno de estos temas en las zonas urbanas y hasta cabeceras municipales. El hecho de que el modelo actual no haya incentivado la descentralización hasta zonas dispersas rurales no significa que no funcione", señala el documento.



(Le puede intersar: Esto es lo que opina el expresidente Uribe sobre la polémica reforma a la salud)



Por otro lado, la Caja de compensación, asegura que existe un desconocimiento de la necesidad de contar con las capacidades nacionales para resolver los problemas complejos de salud que requieren de alta tecnología, puesto que sin un ente que planifique, module y articule la red, se descargaría toda la labor de articulación de la red en la unidad ambulatoria de 20 a 25 mil afiliados, circunscribiéndola a un entorno netamente regional.



Otra posición de la entidad es que existe incertidumbre sobre la propuesta de basar la

atención principalmente en hospitales públicos, "cuando es conocido que actualmente en el país, no todos están en capacidad de asumir dicha atención", dice el documento.



Sobre el papel de la Adres, como fondo financiero único del sistema, Compensar menciona que no es una entidad que tenga competencia y conocimiento en funciones de aseguramiento como son: la definición de manuales tarifarios, la contratación de la red, la recepción de facturas y auditoría de las mismas, y el pago a la red.



"Adicionalmente, se desconcentra por regiones sin una clara explicación de la necesidad y la bondad de esto, lo que nos haría volver a la experiencia que se vivió con el Instituto de los Seguros Sociales que, como todos sabemos, no fue exitosa", señala el comunicado.



Finalmente, uno de los interrogantes que tiene la entidad respecto a la reforma de la salud, es que no parece existir ningún agente encargado de regular y modular el uso de los recursos, "lo que se traducirá rápidamente en un incremento desmedido del costo en salud, con posibles ineficiencias y con un agravamiento del déficit fiscal", aclara.

Más noticias de Salud